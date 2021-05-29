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В Ростове-на-Дону пьяная мать протащила дочку по асфальту
В Ростове-на-Дону пьяная мать протащила дочку по асфальту - РИА Новости, 29.05.2021
В Ростове-на-Дону пьяная мать протащила дочку по асфальту
Полиция задержала нетрезвую ростовчанку, которая протащила свою четырехлетнюю дочку по асфальту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:23
2021-05-29T13:23
2021-05-29T13:23
ростов-на-дону
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Полиция задержала нетрезвую ростовчанку, которая протащила свою четырехлетнюю дочку по асфальту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительницы Ростова-на-Дону выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и начинает тащить ее по асфальту.По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что женщина издевается над ребенком."Прибывшие на место сотрудники полиции увидели местную жительницу, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была 4-летняя дочь. Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства", - сообщили РИА Новости в полиции.Отмечается, что ребенок доставлен в больницу для обследования. По информации ведомства, сейчас решается вопрос о передачи материалов в следственные органы и опеку.
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ростов-на-дону, происшествия
ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости.
Полиция задержала нетрезвую ростовчанку, которая протащила свою четырехлетнюю дочку по асфальту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области
.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительницы Ростова-на-Дону
выбегает из дома, выхватывает маленькую девочку из рук пожилой женщины и начинает тащить ее по асфальту.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что женщина издевается над ребенком.
"Прибывшие на место сотрудники полиции увидели местную жительницу, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней была 4-летняя дочь. Сотрудники полиции задержали женщину и доставили ее в отдел для дальнейшего разбирательства", - сообщили РИА Новости в полиции.
Отмечается, что ребенок доставлен в больницу для обследования. По информации ведомства, сейчас решается вопрос о передачи материалов в следственные органы и опеку.