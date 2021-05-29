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В ЛНР прокомментировали заявления Киева о смене площадки переговоров
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о смене площадки переговоров - РИА Новости, 29.05.2021
В ЛНР прокомментировали заявления Киева о смене площадки переговоров
Решение о смене места проведения переговоров контактной группы по Донбассу в случае необходимости будет принято консенсусом всех пяти делегаций в контактной... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:26
2021-05-29T17:26
алексей резников
донецкая народная республика
леонид кравчук
швеция
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Решение о смене места проведения переговоров контактной группы по Донбассу в случае необходимости будет принято консенсусом всех пяти делегаций в контактной группе, заявила в субботу пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку и допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".Пресс-секретарь делегации напомнила, что все решения в контактной группе всегда принимаются исключительно консенсусом.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html
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швеция
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алексей резников, донецкая народная республика, леонид кравчук, швеция, минск, оон, в мире

В ЛНР прокомментировали заявления Киева о смене площадки переговоров

17:26 29.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Решение о смене места проведения переговоров контактной группы по Донбассу в случае необходимости будет принято консенсусом всех пяти делегаций в контактной группе, заявила в субботу пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку и допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно "искать другую страну, другой город".
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"Решение относительно места проведения переговоров контактной группы по Донбассу, если это понадобится, будет принято консенсусом всех пяти делегаций, как это было всегда по всем вопросам переговоров", - говорится в заявлении Ковшарь в Telegram-канале.
Пресс-секретарь делегации напомнила, что все решения в контактной группе всегда принимаются исключительно консенсусом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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