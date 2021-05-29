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https://ria.ru/20210529/kurily-1734706893.html
МИД оценил публикацию о планах СССР передать Японии два острова
МИД оценил публикацию о планах СССР передать Японии два острова - РИА Новости, 29.05.2021
МИД оценил публикацию о планах СССР передать Японии два острова
Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:12
2021-05-29T12:16
мид ссср
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
ссср
токио
цк кпсс
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.Речь идет о публикации агентства Киодо, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС."В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — сказали РИА Новости в министерстве.Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
https://ria.ru/20210524/kurily-1733584485.html
https://ria.ru/20200902/khokkaydo-1576626711.html
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мид ссср, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, ссср, токио, цк кпсс, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

МИД оценил публикацию о планах СССР передать Японии два острова

11:12 29.05.2021 (обновлено: 12:16 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.
Речь идет о публикации агентства Киодо, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС.
"В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — сказали РИА Новости в министерстве.
Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 06:14
Kyodo опубликовало документы о планах СССР передать Японии часть Курил
Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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МИД СССРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияСССРТокиоЦК КПСССпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
 
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