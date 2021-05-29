https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734728801.html
Митрополит Иларион высказался о происхождении коронавируса
Митрополит Иларион высказался о происхождении коронавируса - РИА Новости, 29.05.2021
Митрополит Иларион высказался о происхождении коронавируса
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:29
2021-05-29T15:29
2021-05-29T20:26
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение."Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания", - сказал митрополит в эфире "России 24".Он подчеркнул, что это - его частное мнение, а не официальная позиция Русской православной церкви.Риск для здоровья от прививки, по мнению митрополита Илариона, несопоставим с риском от самой болезни, и многие люди, не перенесшие болезни или не сталкивавшиеся с заболеванием родных и близких, неспособны оценить степень этого риска. "Против прививок, против вакцин, выступают Telegram-каналы, выступают блогеры, это массированная кампания пропаганды против вакцин. И, к сожалению, эта кампания воздействует на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать", - добавил он.Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте привился одной из российских двухкомпонентных вакцин. Также прививку от коронавируса сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Сам митрополит Иларион в сентябре 2020 года сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины.
https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1733268743.html
https://ria.ru/20210520/chipirovanie-1733197944.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь