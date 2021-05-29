https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734705709.html
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:03
2021-05-29T11:03
2021-05-29T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 401 смерть... За весь период по России умерло 120 807 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61 человек, Санкт-Петербурге - 41, Ростовской области - 18.
https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734595427.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, москва, санкт-петербург, общество