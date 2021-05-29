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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734705709.html
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021
В России за сутки умер 401 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:03
2021-05-29T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 401 смерть... За весь период по России умерло 120 807 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61 человек, Санкт-Петербурге - 41, Ростовской области - 18.
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коронавирус в россии, россия, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умер 401 человек с COVID-19

11:03 29.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждена 401 смерть... За весь период по России умерло 120 807 человек", - говорится в сообщении.
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28 мая, 14:38Распространение коронавируса
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В частности, в Москве - 61 человек, Санкт-Петербурге - 41, Ростовской области - 18.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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