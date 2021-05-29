https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734705709.html

В России за сутки умер 401 человек с COVID-19

В России за сутки умер 401 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.05.2021

В России за сутки умер 401 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:03

2021-05-29T11:03

2021-05-29T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 401 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 120 807, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 401 смерть... За весь период по России умерло 120 807 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 61 человек, Санкт-Петербурге - 41, Ростовской области - 18.

https://ria.ru/20210528/koronavirus-1734595427.html

россия

москва

санкт-петербург

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коронавирус в россии, россия, москва, санкт-петербург, общество