https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734695076.html

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса - РИА Новости, 29.05.2021

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов,... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:47

2021-05-29T07:47

2021-05-29T09:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вьетнам

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388955_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_3791312011227de26b2083abbad8f4e5.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает издание VnExpress.По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6356 заболевших.Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.Используя слово "штамм", ученые имеют в виду ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от своего "родителя". Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм его передачи (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может спровоцировать более тяжелое заболевание).В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью ,более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.

https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вьетнам, в мире