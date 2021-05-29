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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734695076.html
Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса
Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса - РИА Новости, 29.05.2021
Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса
Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов,... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:47
2021-05-29T09:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает издание VnExpress.По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6356 заболевших.Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.Используя слово "штамм", ученые имеют в виду ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от своего "родителя". Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм его передачи (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может спровоцировать более тяжелое заболевание).В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью ,более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.
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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире

Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса

07:47 29.05.2021 (обновлено: 09:15 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаРынок в старом квартале Ханоя
Рынок в старом квартале Ханоя - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает издание VnExpress.
По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.
Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6356 заболевших.
Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 08:47Распространение коронавируса
В центре "Вектор" назвали число выявленных в России мутаций коронавируса
Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.
Используя слово "штамм", ученые имеют в виду ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от своего "родителя".
Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.
Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм его передачи (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может спровоцировать более тяжелое заболевание).
В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью ,более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию "предмет озабоченности". Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.
 
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