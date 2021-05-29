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Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве - РИА Новости, 29.05.2021
Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
Военнослужащие Центрального военного округа заняли первое место во всеармейском этапе международных армейских игр АрМИ-2021 по "Конному марафону", прошедшем в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:57
2021-05-29T08:57
центральный военный округ
тувинский государственный университет
республика тыва
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа заняли первое место во всеармейском этапе международных армейских игр АрМИ-2021 по "Конному марафону", прошедшем в республике Тыва, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО."По итогам двух этапов "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета" победителем в командном зачете всеармейского этапа стала команда Центрального военного округа", - говорится в сообщении.В рамках конкурса, который проходил с 24 по 29 мая, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, приняли участие в "Смешанной эстафете" и выполнили специальные задачи в ходе конкурса коноводов и конном дозоре, преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени."Осложняли задачу участникам в ходе прохождения этапов погодные условия, которые преподносили сюрпризы в виде проливных дожей и колебания температуры от +5 до +30 градусов Цельсия", - отметили в пресс-службе.Всеармейский конкурс "Конный марафон" стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе. В конкурсе принимали участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.
https://ria.ru/20200509/1571201896.html
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центральный военный округ, тувинский государственный университет, республика тыва, безопасность

Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве

08:57 29.05.2021
 
© Фото : пресс-служба ВВОГорные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки"
Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре Ергаки - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : пресс-служба ВВО
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа заняли первое место во всеармейском этапе международных армейских игр АрМИ-2021 по "Конному марафону", прошедшем в республике Тыва, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
"По итогам двух этапов "Конный марафон на длинную дистанцию" и "Смешанная эстафета" победителем в командном зачете всеармейского этапа стала команда Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
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В рамках конкурса, который проходил с 24 по 29 мая, команды совершили двухдневный конный марш на дистанцию свыше 100 километров, приняли участие в "Смешанной эстафете" и выполнили специальные задачи в ходе конкурса коноводов и конном дозоре, преодолели полосу препятствий, отработали тактические действия и поразили мишени.
"Осложняли задачу участникам в ходе прохождения этапов погодные условия, которые преподносили сюрпризы в виде проливных дожей и колебания температуры от +5 до +30 градусов Цельсия", - отметили в пресс-службе.
Всеармейский конкурс "Конный марафон" стартовал 24 мая. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений соревновались за победу и право на участие в Международных играх (АрМИ-2021), которые состоятся в августе. В конкурсе принимали участие пять команд: команды Центрального и Южного военных округов, команда Рязанского десантного училища и дебютанты соревнований - команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Тувинского государственного университета.
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Центральный военный округТувинский государственный университетРеспублика ТываБезопасность
 
 
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