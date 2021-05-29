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В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой
В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой - РИА Новости, 29.05.2021
В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой из охолощенного, по предварительным данным, оружия произошёл в Сочи, полиция разыскивает участников ицидента, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:47
2021-05-29T21:59
гумвд
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 мая – РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой из охолощенного, по предварительным данным, оружия произошёл в Сочи, полиция разыскивает участников ицидента, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Видео с конфликтом, в котором участвует около десятка мужчин появилось в сети. На ролике видно, как один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, а другому удаётся вырвать его, применив силу, рядом происходит потасовка между группой других мужчин."Около 19.30 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о произошедших хлопках в микрорайоне Мамайка города Сочи. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в ходе возникшего дорожного конфликта неустановленное лицо произвело несколько выстрелов предварительно из охолощенного оружия. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Весь личный состав ориентирован на поиски участников конфликта", - сообщила вечером в субботу пресс-служба регионального главка МВД.
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гумвд, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, происшествия

В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой

21:47 29.05.2021 (обновлено: 21:59 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 29 мая – РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой из охолощенного, по предварительным данным, оружия произошёл в Сочи, полиция разыскивает участников ицидента, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Видео с конфликтом, в котором участвует около десятка мужчин появилось в сети. На ролике видно, как один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, а другому удаётся вырвать его, применив силу, рядом происходит потасовка между группой других мужчин.
"Около 19.30 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о произошедших хлопках в микрорайоне Мамайка города Сочи. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в ходе возникшего дорожного конфликта неустановленное лицо произвело несколько выстрелов предварительно из охолощенного оружия. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Весь личный состав ориентирован на поиски участников конфликта", - сообщила вечером в субботу пресс-служба регионального главка МВД.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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ГУМВДКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СочиПроисшествия
 
 
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