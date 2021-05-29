https://ria.ru/20210529/konflikt-1734762388.html

В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой

В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой - РИА Новости, 29.05.2021

В Сочи произошел дорожный конфликт с дракой и стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой из охолощенного, по предварительным данным, оружия произошёл в Сочи, полиция разыскивает участников ицидента, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:47

2021-05-29T21:47

2021-05-29T21:59

гумвд

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6385c86b4d38099c8463e91c783efd63.jpg

КРАСНОДАР, 29 мая – РИА Новости. Дорожный конфликт со стрельбой из охолощенного, по предварительным данным, оружия произошёл в Сочи, полиция разыскивает участников ицидента, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Видео с конфликтом, в котором участвует около десятка мужчин появилось в сети. На ролике видно, как один из мужчин держит в руках предмет, похожий на автоматическое оружие, а другому удаётся вырвать его, применив силу, рядом происходит потасовка между группой других мужчин."Около 19.30 в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о произошедших хлопках в микрорайоне Мамайка города Сочи. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в ходе возникшего дорожного конфликта неустановленное лицо произвело несколько выстрелов предварительно из охолощенного оружия. В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Весь личный состав ориентирован на поиски участников конфликта", - сообщила вечером в субботу пресс-служба регионального главка МВД.

https://ria.ru/20210529/proisshestvie-1734757433.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сочи, происшествия