https://ria.ru/20210529/komary-1734696040.html
Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве - РИА Новости, 29.05.2021
Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
Первые комары начали появляться в Москве и Подмосковье, но комариного пика в начале лета, как это было год назад, не должно быть, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:14
2021-05-29T08:14
2021-05-29T09:10
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первые комары начали появляться в Москве и Подмосковье, но комариного пика в начале лета, как это было год назад, не должно быть, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский."Если говорить о Москве и области, то потихоньку начинают появляться первые комары. Все идет по расписанию. Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как была в прошлом году. Потому что в прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки, а потом, в самом конце мая - начале июня, ливанули дожди, жара, и массово выплодились комары", - - рассказал Марьинский.По его словам, дальнейшее развитие ситуации в течение лета будет зависеть от погоды: если лето будет теплым и дождливым, то комаров будет много. "Тут все упирается в то, что их личинкам для развития нужны лужи. Конечно, они могут жить не только в лужах, но и в других водоемах, но, если в водоёме есть рыба, она их активно выедает. Для них важно, чтобы было много больших луж, так что какое будет лето, столько и комаров будет, заранее сказать невозможно", - добавил собеседник агентства.Специалист уточнил, что больше всего комаров там, где они размножаются и где развиваются их личинки, то есть рядом с болотами, стоячими водоемами, особенно неглубокими. Поэтому, если рядом с дачным участком находится заросший пруд, то комаров всегда будет достаточно много."По счастью, укусы комаров обычно у людей серьезной аллергической реакции не вызывают. Комар при укусе впрыскивает слюну, и у некоторых людей на нее менее выраженная реакция, а у некоторых - более. Но чтобы была серьезная аллергия, это случается крайне редко. Поэтому обычно опасаться их не стоит. В наших широтах они не переносят ни малярию, ни целый ряд других тропических заболеваний, поэтому если вас укусил комар на Мадагаскаре, это повод забеспокоиться, если вас укусил комар в Подмосковье, то не стоит беспокоиться", - объяснил Марьинский.По его словам, бороться с комарами достаточно сложно, поэтому самое надежное - это сетки на окна, сделать так, чтобы комары не попадали в дом."А если уже попали, то сейчас продается огромное количество веществ, которые их отпугивают, делают их жизнь крайне неприятной. Справиться в доме с комарами особых проблем нет. На улице практически бессмысленно с ними бороться", - добавил эксперт.Он уточнил, что, отправляясь на прогулку в лес, можно нанести репелленты, потому что они работают очень хорошо. "Главное, что касается репеллентов, это применять их строго по инструкции. Потому что есть те из них, которые предназначены для того, чтобы опрыскивать ими одежду, есть те, которые допускают нанесение на кожу. Главное, если написано на баночке, что только на одежду, значит на кожу прыскать не надо", - подчеркнул Марьинский.
https://ria.ru/20210322/nasekomye-1602249478.html
https://ria.ru/20210521/komary-1733224880.html
https://ria.ru/20200906/revet-khochetsya-milliony-mukh-atakovali-poselok-1576844053.html
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москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первые комары начали появляться в Москве и Подмосковье, но комариного пика в начале лета, как это было год назад, не должно быть, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Если говорить о Москве и области, то потихоньку начинают появляться первые комары. Все идет по расписанию. Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как была в прошлом году. Потому что в прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки, а потом, в самом конце мая - начале июня, ливанули дожди, жара, и массово выплодились комары", - - рассказал Марьинский.
"В этом году все плавнее, поэтому, скорее всего, такого пика комариного, как был в прошлый, все-таки в начале лета не будет", - добавил специалист.
По его словам, дальнейшее развитие ситуации в течение лета будет зависеть от погоды: если лето будет теплым и дождливым, то комаров будет много. "Тут все упирается в то, что их личинкам для развития нужны лужи. Конечно, они могут жить не только в лужах, но и в других водоемах, но, если в водоёме есть рыба, она их активно выедает. Для них важно, чтобы было много больших луж, так что какое будет лето, столько и комаров будет, заранее сказать невозможно", - добавил собеседник агентства.
Специалист уточнил, что больше всего комаров там, где они размножаются и где развиваются их личинки, то есть рядом с болотами, стоячими водоемами, особенно неглубокими. Поэтому, если рядом с дачным участком находится заросший пруд, то комаров всегда будет достаточно много.
"По счастью, укусы комаров обычно у людей серьезной аллергической реакции не вызывают. Комар при укусе впрыскивает слюну, и у некоторых людей на нее менее выраженная реакция, а у некоторых - более. Но чтобы была серьезная аллергия, это случается крайне редко. Поэтому обычно опасаться их не стоит. В наших широтах они не переносят ни малярию, ни целый ряд других тропических заболеваний, поэтому если вас укусил комар на Мадагаскаре, это повод забеспокоиться, если вас укусил комар в Подмосковье, то не стоит беспокоиться", - объяснил Марьинский.
По его словам, бороться с комарами достаточно сложно, поэтому самое надежное - это сетки на окна, сделать так, чтобы комары не попадали в дом.
"А если уже попали, то сейчас продается огромное количество веществ, которые их отпугивают, делают их жизнь крайне неприятной. Справиться в доме с комарами особых проблем нет. На улице практически бессмысленно с ними бороться", - добавил эксперт.
Он уточнил, что, отправляясь на прогулку в лес, можно нанести репелленты, потому что они работают очень хорошо. "Главное, что касается репеллентов, это применять их строго по инструкции. Потому что есть те из них, которые предназначены для того, чтобы опрыскивать ими одежду, есть те, которые допускают нанесение на кожу. Главное, если написано на баночке, что только на одежду, значит на кожу прыскать не надо", - подчеркнул Марьинский.