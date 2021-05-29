https://ria.ru/20210529/kolumbiya-1734692829.html

В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек

В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек - РИА Новости, 29.05.2021

В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек

Участники протестов в колумбийском городе Кали убили сотрудника полиции, который открыл огонь по протестующим и застрелил двух человек. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T05:06

2021-05-29T05:06

2021-05-29T05:44

колумбия

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МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Участники протестов в колумбийском городе Кали убили сотрудника полиции, который открыл огонь по протестующим и застрелил двух человек.Город Кали, столица департамента Валье-дель-Каука, в течение месяца переживает самые жестокие столкновения протестующих против правительства с силами правопорядка, местные власти на фоне новых протестов объявили в городе комендантский час до пяти утра.Президент Колумбии Иван Дуке ранее прибыл в мятежный регион, чтобы провести там совет безопасности и обсудить с региональным правительством меры по восстановлению общественного порядка. Губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к нему с просьбой привлечь для этого все силовые структуры.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 50 человек, включая трех полицейских.Организаторы протестов публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Минобороны Колумбии возлагает ответственность за насилие в ходе демонстраций на повстанцев из группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", которые, со слов главы ведомства, стремятся дестабилизировать некоторые регионы для своих целей.

https://ria.ru/20210506/kolumbiya-1731252377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/kolumbiya-1733428974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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