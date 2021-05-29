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Наука
https://ria.ru/20210529/kitay-1734739896.html
Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту
Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту - РИА Новости, 29.05.2021
Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту
Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно вышел на заданную орбиту, предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции, говорится в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:14
2021-05-29T17:14
наука
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китай
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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно вышел на заданную орбиту, предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции, говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20.55 по местному времени (15.55 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань."Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным", - говорится в заявлении.Изначально запуск "Тяньчжоу-2", который должен доставить на строящуюся китайскую орбитальную станцию топливо и грузы, планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.Грузовик доставит на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kosmos-1732276559.html
https://ria.ru/20210522/mars-1733424795.html
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хайнань, космос - риа наука, китай

Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту

17:14 29.05.2021
 
© AP Photo / Ju Zhenhua/XinhuaЗапуск первого грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" в Китае. 20 апреля 2017 год
Запуск первого грузового космического корабля Тяньчжоу-1 в Китае. 20 апреля 2017 год - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Ju Zhenhua/Xinhua
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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно вышел на заданную орбиту, предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции, говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20.55 по местному времени (15.55 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань.
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"Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным", - говорится в заявлении.
Изначально запуск "Тяньчжоу-2", который должен доставить на строящуюся китайскую орбитальную станцию топливо и грузы, планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.
Грузовик доставит на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.
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