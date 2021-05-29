https://ria.ru/20210529/kitay-1734739896.html

Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту

Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту - РИА Новости, 29.05.2021

Китайский космический грузовик успешно вышел на орбиту

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно вышел на заданную орбиту, предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции, говорится в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:14

2021-05-29T17:14

2021-05-29T17:14

наука

хайнань

космос - риа наука

китай

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ПЕКИН, 29 мая - РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" успешно вышел на заданную орбиту, предстоит стыковка с базовым модулем орбитальной станции, говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовиком состоялся в 20.55 по местному времени (15.55 мск) с космодрома "Вэньчан" на китайском острове Хайнань."Через 604 секунды после запуска грузовой корабль успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным", - говорится в заявлении.Изначально запуск "Тяньчжоу-2", который должен доставить на строящуюся китайскую орбитальную станцию топливо и грузы, планировался на 20 мая, однако был перенесен по техническим причинам.Грузовик доставит на орбиту 1,95 тонны топлива и 4,69 тонны прочих грузов. На его борту находятся грузы, необходимые экипажу из трех человек для нахождения на строящейся станции на протяжении трех месяцев, в том числе два скафандра для выхода в открытый космос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/kosmos-1732276559.html

https://ria.ru/20210522/mars-1733424795.html

хайнань

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хайнань, космос - риа наука, китай