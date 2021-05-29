https://ria.ru/20210529/general-1734748337.html
Генерал СБУ отчитал Зеленского
Генерал СБУ отчитал Зеленского - РИА Новости, 29.05.2021
Генерал СБУ отчитал Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на Александра Лукашенко, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:12
2021-05-29T19:12
2021-05-29T20:37
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на Александра Лукашенко, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк. "Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям — они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае", — сказал он. Вовк обратил внимание, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыла свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратила авиасообщение. "Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, — только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование", — отметил генерал.Он подчеркнул, что если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие."Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. <…> Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", — заявил Вовк.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Со среды по инициативе Министерства энергетики Украины Национальная комиссия по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России.Минск в пятницу ввел режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике — в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.
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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на Александра Лукашенко
, заявил в эфире канала "НАШ
" генерал-майор СБУ
Василий Вовк.
"Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям — они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае", — сказал он.
Вовк обратил внимание, что Украина
стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыла свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратила авиасообщение.
"Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа
, — только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование", — отметил генерал.
Он подчеркнул, что если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие.
"Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. <…> Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", — заявил Вовк.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией
после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины
и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Со среды по инициативе Министерства энергетики Украины Национальная комиссия по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России
.
Минск в пятницу ввел режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике — в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.