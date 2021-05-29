https://ria.ru/20210529/general-1734748337.html

Генерал СБУ отчитал Зеленского

Генерал СБУ отчитал Зеленского - РИА Новости, 29.05.2021

Генерал СБУ отчитал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на Александра Лукашенко, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:12

2021-05-29T19:12

2021-05-29T20:37

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией из-за обиды на Александра Лукашенко, заявил в эфире канала "НАШ" генерал-майор СБУ Василий Вовк. "Я очень удивляюсь этим преждевременным заявлениям — они непродуманные, эмоциональные. Власть не имеет права на эмоции ни в каком случае", — сказал он. Вовк обратил внимание, что Украина стала первой страной, запретившей своим самолетам использовать белорусское воздушное пространство, после чего закрыла свою страну для пролета белорусских самолетов, а затем прекратила авиасообщение. "Надо было хотя бы подождать, что скажет Европа, — только вчера появилось заявление ICAO, международной организации, они только начинают расследование", — отметил генерал.Он подчеркнул, что если киевские власти строят цивилизованное, правовое государство, им следует дождаться, когда закончится следствие."Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко. <…> Это не государственная позиция, никто не подумал о дальнейших результатах", — заявил Вовк.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.Со среды по инициативе Министерства энергетики Украины Национальная комиссия по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России.Минск в пятницу ввел режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике — в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.

https://ria.ru/20210529/reysy-1734723973.html

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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире