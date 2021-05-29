https://ria.ru/20210529/fsb-1734689522.html

ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки

ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки - РИА Новости, 29.05.2021

ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки

В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группировки "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства. Соответствующую информацию распространил Центр... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T02:31

2021-05-29T02:31

2021-05-29T02:52

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

саратов

украина

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группировки "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства. Соответствующую информацию распространил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.ФСБ, МВД и СК пресекли деятельность ячейки по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Работу "сторонников идеологий массовых убийств" координировали с территории Украины.По адресам проживания задержанных изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.По информации Следственного комитета, экстремистское сообщество в прошлом году в Саратове создали четверо местных жителей, придерживающиеся ультраправых взглядов. При этом двое из них утверждали, что являются сторонниками проукраинского неонацистского сообщества "М.К.У".Под стражуТроих из четырех задержанных членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У" суд отправил под стражу, еще одного фигуранта поместил под домашний арест. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета.Задержанные дают признательные показания. Им грозит от шести до десяти и от двух до шести лет лишения свободы.Аналогичные задержания членов "М.К.У."В конце апреля ФСБ сообщила о задержании 16 неонацистов из "М.К.У." в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. До этого аналогичные сообщения приходили и из других регионов России.Задержанные в апреле, по версии следствия, причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что что лидер украинского неонацистского сообщества "М.К.У." Егор Краснов по переписке в интернете склонил россиянина к совершению двух убийств по экстремистским мотивам.Она добавила, что в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." – 17-летний житель Тамбовской области. Подросток планировал подрывать здание общежития одного из учебных заведений Тамбова. В ходе обыска у него дома нашли части и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Студента арестовали.Предотвращенные терактыГлава ФСБ Александр Бортников ранее отмечал, что за последние два года в России удалось предотвратить 78 терактов. География последних случаев: Норильск, Крым, Тверская и Калининградская области, Адыгея. Чаще всего атаки готовили исламисты.Самое крупное задержание прошло на юге страны в начале года: были схвачены сразу 19 радикалов в нескольких регионах от Карачаево-Черкесии до Ростовской области. По данным спецслужб, они входят в "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и готовили "диверсионно-террористические акты" на Северном Кавказе.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html

https://ria.ru/20210527/terakty-1734411267.html

https://ria.ru/20210430/fsb-1730625108.html

саратов

украина

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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, саратов, украина, происшествия