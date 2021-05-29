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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210529/embriony-1734731391.html
РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом
РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом - РИА Новости, 29.05.2021
РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом
Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и том, что их жизнь должна быть защищена законом, заявил... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:53
2021-05-29T15:53
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и том, что их жизнь должна быть защищена законом, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев)."Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком, мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена. И наша задача заключается в том, чтобы дать возможность родиться тем, кто имеет на это полное право", - сказал митрополит в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.
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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом

15:53 29.05.2021
 
© Fotolia / KadmyУЗИ
УЗИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Fotolia / Kadmy
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и том, что их жизнь должна быть защищена законом, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
"Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком, мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена. И наша задача заключается в том, чтобы дать возможность родиться тем, кто имеет на это полное право", - сказал митрополит в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.
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Религия и мировоззрениеРоссияМосковский ПатриархатМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
 
 
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