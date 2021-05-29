https://ria.ru/20210529/embriony-1734731391.html

РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом

РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом - РИА Новости, 29.05.2021

РПЦ призвала защитить жизнь эмбрионов законом

Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и том, что их жизнь должна быть защищена законом, заявил... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:53

2021-05-29T15:53

2021-05-29T15:53

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и том, что их жизнь должна быть защищена законом, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев)."Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком, мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена. И наша задача заключается в том, чтобы дать возможность родиться тем, кто имеет на это полное право", - сказал митрополит в субботу в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) принял документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.

https://ria.ru/20210515/skreschivanie-1732459126.html

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россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь