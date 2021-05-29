https://ria.ru/20210529/egipet-1734768128.html

В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки

В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки - РИА Новости, 29.05.2021

В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки

Генпрокуратура Египта заявила в субботу, что начала расследование гибели гражданина Украины, утонувшего во время дайвинга в Дахабе. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T23:31

2021-05-29T23:31

2021-05-29T23:31

евгений енин

виктор гвоздь

генеральная прокуратура рф

египет

украина

в мире

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КАИР, 29 мая – РИА Новости. Генпрокуратура Египта заявила в субботу, что начала расследование гибели гражданина Украины, утонувшего во время дайвинга в Дахабе.Ранее агентство УНН сообщило, что бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь утонул в Египте во время дайвинга, эту информацию подтвердил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Гвоздь скончался в Египте. Мужчине на месте провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь, однако врачи констатировали смерть. Виктор Гвоздь с 2014 по 2016 годы возглавлял Службу внешней разведки Украины.Согласно полученному РИА Новости пресс-релизу ГП Египта, 28 мая в центральную больницу города Дахаб было доставлено тело утонувшего мужчины, имя которого в релизе не названо. "Его друг, также украинец, сопровождавший его, сообщил, что во время дайвинга на глубине 40 метров он внезапно увидел, как мужчина с высокой скоростью поднимается к поверхности воды. Он попытался остановить мужчину, испугавшись за его жизнь, но не смог", - говорится в релизе прокуратуры.На поверхности воды тонувший мужчина, названный в пресс-релизе "погибшим", был еще жив, уточняет ГП."Его друг попытался оказать ему помощь. Вместе с другим дайвером-египтянином они смогли вытащить мужчину на пляж и оказали ему первую помощь, однако он скончался сразу после госпитализации. Его друг заявил, что никого не обвиняет в гибели мужчины и не видит никаких признаков преступления в его смерти", - сообщила прокуратура.Генпрокуратура допросила друга погибшего мужчины, владельца центра дайвинга, тренера по дайвингу. "Они все подтвердили, что погибший получил международный сертификат, разрешающий ему погружения на глубину в 100 метров, а смерть наступила в результате острого упадка сил вследствие резкого подъема на поверхность воды... полицейская проверка подтвердила это", - сообщила ГП.На теле погибшего специалисты ГП не обнаружили видимых ранений. Генпрокуратура оповестила посольство Украины о происшествии, на место прибыл сотрудник дипмиссии для присутствия во время расследования. Приспособления для дайвинга, использовавшиеся погибшим, направлены на обследование в Палату дайвинга для установления их годности и возможности использования на такой глубине. Следствие продолжается.

https://ria.ru/20210528/utonul-1734661361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/obida-1734759183.html

египет

украина

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евгений енин, виктор гвоздь, генеральная прокуратура рф, египет, украина, в мире