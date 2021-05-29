https://ria.ru/20210529/dtp-1734760737.html

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой - РИА Новости, 29.05.2021

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой

В Башкирии иномарка наехала на гужевую повозку, в которой были пять человек, все они пострадали, сообщил ГИБДД по региону. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:26

2021-05-29T21:26

2021-05-29T22:09

авто

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734764138_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e2eac906fddf2addd57b1164e6ee3721.png

УФА, 29 мая — РИА Новости. В Башкирии иномарка наехала на гужевую повозку, в которой были пять человек, все они пострадали, сообщил ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла в Мечетлинском районе на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово.Жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие около села. На одном из поворотов на гужевую повозку совершила наезд попутная Toyota Avensis под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района. Пять человек получили травмы."У <...> 65-летней женщины травматическая ампутация стопы", — добавили в ГИБДДГужевое животное также пострадало, его усыпили специалисты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/taksi-1734758869.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Машина в Башкирии сбила гужевую повозку с жителями, которые ехали на праздник Машина в Башкирии сбила гужевую повозку с жителями, которые ехали на праздник 2021-05-29T21:26 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, происшествия