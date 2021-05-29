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В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой
В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой - РИА Новости, 29.05.2021
В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой
В Башкирии иномарка наехала на гужевую повозку, в которой были пять человек, все они пострадали, сообщил ГИБДД по региону. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:26
2021-05-29T22:09
авто
происшествия
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УФА, 29 мая — РИА Новости. В Башкирии иномарка наехала на гужевую повозку, в которой были пять человек, все они пострадали, сообщил ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла в Мечетлинском районе на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово.Жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие около села. На одном из поворотов на гужевую повозку совершила наезд попутная Toyota Avensis под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района. Пять человек получили травмы."У &lt;...&gt; 65-летней женщины травматическая ампутация стопы", — добавили в ГИБДДГужевое животное также пострадало, его усыпили специалисты.
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РИА Новости
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60
Машина в Башкирии сбила гужевую повозку с жителями, которые ехали на праздник
Машина в Башкирии сбила гужевую повозку с жителями, которые ехали на праздник
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авто, происшествия

В Башкирии пять человек пострадали в ДТП с гужевой повозкой и иномаркой

21:26 29.05.2021 (обновлено: 22:09 29.05.2021)
 
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УФА, 29 мая — РИА Новости. В Башкирии иномарка наехала на гужевую повозку, в которой были пять человек, все они пострадали, сообщил ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в Мечетлинском районе на третьем километре автодороги Новомуслимово — Емаши — Карлыханово.
Жители деревни Новомуслимово направлялись на праздничное мероприятие около села. На одном из поворотов на гужевую повозку совершила наезд попутная Toyota Avensis под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района. Пять человек получили травмы.
"У <...> 65-летней женщины травматическая ампутация стопы", — добавили в ГИБДД
Гужевое животное также пострадало, его усыпили специалисты.
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