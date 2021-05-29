https://ria.ru/20210529/dtp-1734729935.html

В Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

В Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей - РИА Новости, 29.05.2021

В Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на автодороге в Удмуртии, один из пострадавших погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:37

2021-05-29T15:37

2021-05-29T15:37

глазовский район

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на автодороге в Удмуртии, один из пострадавших погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 13.40 (мск) в Глазовском районе на 10 километре автодороги "Глазов-Юкаменское" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка (2004 – 2021 годов рождения). Из них один человек погиб, шесть человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210529/dtp-1734710274.html

глазовский район

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глазовский район, происшествия