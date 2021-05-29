https://ria.ru/20210529/dtp-1734728259.html

В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура

В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура - РИА Новости, 29.05.2021

В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура

Два автомобиля, в том числе фура, сгорели в ночь на субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:25

2021-05-29T15:25

2021-05-29T15:25

авто

хвалынский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Два автомобиля, в том числе фура, сгорели в ночь на субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Man… В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, съезд в кювет автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир которого скончались на месте", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что водитель фуры не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.На фото, предоставленных пресс-службой ведомства, запечатлено, как у фуры, перекрывшей одну из полос движения, сгорела кабина и горит прицеп по всей площади, а рядом в кювете находится сгоревший легковой автомобиль.

https://ria.ru/20210527/avtobus-1734380286.html

хвалынский район

саратовская область

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авто, хвалынский район, саратовская область, происшествия