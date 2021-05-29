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В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура
В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура - РИА Новости, 29.05.2021
В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура
Два автомобиля, в том числе фура, сгорели в ночь на субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:25
2021-05-29T15:25
авто
хвалынский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Два автомобиля, в том числе фура, сгорели в ночь на субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Man… В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, съезд в кювет автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир которого скончались на месте", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что водитель фуры не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.На фото, предоставленных пресс-службой ведомства, запечатлено, как у фуры, перекрывшей одну из полос движения, сгорела кабина и горит прицеп по всей площади, а рядом в кювете находится сгоревший легковой автомобиль.
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хвалынский район
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авто, хвалынский район, саратовская область, происшествия

В результате ДТП в Саратовской области сгорели автомобиль и фура

15:25 29.05.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Два автомобиля, в том числе фура, сгорели в ночь на субботу на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Man… В результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, съезд в кювет автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир которого скончались на месте", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что водитель фуры не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.
На фото, предоставленных пресс-службой ведомства, запечатлено, как у фуры, перекрывшей одну из полос движения, сгорела кабина и горит прицеп по всей площади, а рядом в кювете находится сгоревший легковой автомобиль.
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