https://ria.ru/20210529/dtp-1734710274.html
На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек
На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек - РИА Новости, 29.05.2021
На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек
Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:57
2021-05-29T11:57
2021-05-29T12:31
chevrolet cruze
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным на сайте, микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орел столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а после врезался в автомобиль Chevrolet Cruze."29 мая ... в 01.40 на 233 километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств", - говорится в сообщении.Добавляется, что в результате ДТП погибла женщина 1969 года рождения: она скончалась при перевозке в больницу. Восемь человек находятся в медучреждениях с различными травмами. Отмечается, что все они являются пассажирами микроавтобуса."Среди пострадавших четверо несовершеннолетних – мальчики 2009, 2007, 2020 г.р. и девочка 2014 г.р. Они доставлены в Тульскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра отпущены", - добавили на сайте.Отмечается, что на данный момент Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
https://ria.ru/20210527/dtp-1734380862.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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chevrolet cruze, республика крым, происшествия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным на сайте, микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орел
столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а после врезался в автомобиль Chevrolet Cruze
.
"29 мая ... в 01.40 на 233 километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате ДТП погибла женщина 1969 года рождения: она скончалась при перевозке в больницу. Восемь человек находятся в медучреждениях с различными травмами. Отмечается, что все они являются пассажирами микроавтобуса.
"Среди пострадавших четверо несовершеннолетних – мальчики 2009, 2007, 2020 г.р. и девочка 2014 г.р. Они доставлены в Тульскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра отпущены", - добавили на сайте.
Отмечается, что на данный момент Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.