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На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек
На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек - РИА Новости, 29.05.2021
На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек
Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:57
2021-05-29T12:31
chevrolet cruze
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным на сайте, микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орел столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а после врезался в автомобиль Chevrolet Cruze."29 мая ... в 01.40 на 233 километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств", - говорится в сообщении.Добавляется, что в результате ДТП погибла женщина 1969 года рождения: она скончалась при перевозке в больницу. Восемь человек находятся в медучреждениях с различными травмами. Отмечается, что все они являются пассажирами микроавтобуса."Среди пострадавших четверо несовершеннолетних – мальчики 2009, 2007, 2020 г.р. и девочка 2014 г.р. Они доставлены в Тульскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра отпущены", - добавили на сайте.Отмечается, что на данный момент Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
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chevrolet cruze, республика крым, происшествия

На трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с микроавтобусом, погиб человек

11:57 29.05.2021 (обновлено: 12:31 29.05.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области ДТП на 235 км федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым"
ДТП на 235 км федеральной автомобильной дороги М-2 Крым - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика и автомобиля на 233 километре автодороги М-2 "Крым", восемь человек пострадали, один погиб, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным на сайте, микроавтобус марки Citroen Jumper на пути в Орел столкнулся со стоящим грузовиком марки MAN с полуприцепом, а после врезался в автомобиль Chevrolet Cruze.
"29 мая ... в 01.40 на 233 километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате ДТП погибла женщина 1969 года рождения: она скончалась при перевозке в больницу. Восемь человек находятся в медучреждениях с различными травмами. Отмечается, что все они являются пассажирами микроавтобуса.
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"Среди пострадавших четверо несовершеннолетних – мальчики 2009, 2007, 2020 г.р. и девочка 2014 г.р. Они доставлены в Тульскую областную детскую клиническую больницу. После осмотра отпущены", - добавили на сайте.
Отмечается, что на данный момент Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
 
Chevrolet CruzeРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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