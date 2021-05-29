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Май в Москве стал одним из самых дождливых в 21-м веке
Май в Москве стал одним из самых дождливых в 21-м веке - РИА Новости, 29.05.2021
Май в Москве стал одним из самых дождливых в 21-м веке
Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве в мае - 93,3 миллиметра, этот май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T22:04
2021-05-29T22:04
2021-05-29T22:17
михаил леус
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти две месячные нормы осадков выпало в Москве в мае - 93,3 миллиметра, этот май стал четвертым в списке самых дождливых в XXI веке, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве за этот день выпало 22 миллиметра осадков. Таким образом, всего за май выпало 93,3 миллиметра осадков, что равняется 183% от месячной нормы осадков, то есть почти две нормы выпало. По области больше всего осадков выпало в Луховицах - 30 миллиметров", - сообщил Леус.Кроме того, синоптик добавил, что это четвёртый результат из самых "мокрых маев".Также Леус рассказал, что в субботу в Кашире и Коломне были зафиксированы осадки в виде града.
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михаил леус, коломна, кашира, центр "фобос", москва, общество