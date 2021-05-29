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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.05.2021
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:18
2021-05-29T10:18
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило два раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие также по территории республики было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210528/miny-1734671322.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:18 29.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырёх нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило два раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие также по территории республики было выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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