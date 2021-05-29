https://ria.ru/20210529/dollar-1734693670.html

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей - РИА Новости, 29.05.2021

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:04

2021-05-29T07:04

2021-05-29T07:04

петербургский международный экономический форум

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил сухов

экономика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума."Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени - в районе 75 рублей за доллар.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика