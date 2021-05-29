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Чехол для сотового телефона с символикой Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210529/dollar-1734693670.html
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей - РИА Новости, 29.05.2021
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей
Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:04
2021-05-29T07:04
петербургский международный экономический форум
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил сухов
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума."Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени - в районе 75 рублей за доллар.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, экономика

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

07:04 29.05.2021
 
© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно", - сказал он, отвечая на вопрос, чего точно не случится в ближайшие месяцы.
"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", - полагает Сухов.
В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени - в районе 75 рублей за доллар.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Петербургский международный экономический форум (фонд)Михаил СуховЭкономика
 
 
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