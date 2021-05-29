В Британии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
16:03 29.05.2021 (обновлено: 23:59 29.05.2021)
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
По словам специалистов, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании.
Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002-м и 2019 годом. Они пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2.
По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Исследователи считают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы "присоединили" к нему новый "шип", превратив его в заразный и смертоносный SARS-CoV-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" коронавируса.
Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит.
"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление", — подытожил Биргер Соренсен.
Ранее ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса. Специалисты назвали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной". Они предположили, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости провести "независимое расследование" о происхождении вируса.
Пекин неоднократно заявлял, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций, связанных с эпидемией COVID-19. В Министерстве иностранных дел Китая также подчеркнули, что как только началась эпидемия, власти страны начали расследование, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.