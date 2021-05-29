https://ria.ru/20210529/dogovor-1734691982.html

США приостановили договор о воздушном пространстве с Белоруссией

США приостановили договор о воздушном пространстве с Белоруссией - РИА Новости, 29.05.2021

США приостановили договор о воздушном пространстве с Белоруссией

США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома Джен... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T04:13

2021-05-29T04:13

2021-05-29T04:13

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.

https://ria.ru/20210528/ostorozhnost-1734684852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сша, в мире