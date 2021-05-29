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"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание - РИА Новости, 29.05.2021
"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
К концу мая посольство Чехии в Москве уволит 79 россиян. Их работу — готовить, чинить, грузить — придется выполнять дипломатам. Впрочем, такое уже случалось. О... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:00
2021-05-29T08:02
россия
сша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. К концу мая посольство Чехии в Москве уволит 79 россиян. Их работу — готовить, чинить, грузить — придется выполнять дипломатам. Впрочем, такое уже случалось. О том, с какими бытовыми сложностями сталкиваются сотрудники дипмиссий из-за международных скандалов, — в материале РИА Новости.Сами справимся"Справимся, черт возьми, мы же американцы. Да мы все сделаем сами, к черту этих русских!" — думали мы тогда. В нас играла национальная гордость. И она нам помогла на первом этапе, но потом все это стало очень утомительным", — вспоминал бывший заместитель американского посла в России Ричард Кумбс в одном из интервью.В начале 1986-го советский лидер Михаил Горбачев провозгласил перестройку и гласность. Казалось, между Москвой и Вашингтоном вот-вот потеплеет, но противостояние продолжалось. В октябре в Кремле решили сократить обслуживающий персонал американского посольства на двести человек. Отозвали переводчиков, секретарей, бухгалтеров, водителей, поваров, механиков, шоферов, водопроводчиков.По словам Кумбса, вначале американцы с азартом занялись подсобными работами. "Таскали мебель и много чего еще. Мы закупали, например, молоко, свежие овощи и фрукты в Хельсинки. Кто-то должен был ехать на вокзал, выгружать коробки с поезда, перетаскивать их на грузовики, привозить в посольство, класть в холодильники. И так день за днем", — рассказывал дипломат.В дипмиссии составили график работ: "Надо ведь было и туалеты чистить. В сменах были заняты все — от адмирала, отвечающего за безопасность, до посольского врача".Помогло то, что в то время Советский Союз строил новое здание дипмиссии в Вашингтоне, а США — в Москве. Там работали американские военные строители. Из них наняли механиков для гаража. Нашли еще выход: пригласили филиппинцев из посольства в Маниле, где было очень много обслуживающего персонала. Привлекли и иностранцев, живших в советской столице. Охотно зачисляли в штат членов семей американских дипломатов.Сложнее всего было с почтой. Советская бюрократия озадачивала, логистика ставила в тупик. Посылки и корреспонденцию нужно было доставить от вокзала до таможни, а потом и до посольства.В коллективном труде не участвовали всего два человека — сам посол Артур Хартман и его заместитель Ричард Кумбс. Глава дипмиссии решил, что они оба должны оставаться в деловых костюмах на случай, если придется ехать в Министерство иностранных дел.При этом Хартман охотно помогал жене Донне наводить порядок в резиденции. Его супруга хлопотала и на кухне — готовила угощения для приемов, обслуживала гостей. Такой режим сохранялся до 1988-го.Лепили пельмени и пекли пирожкиНа хрупкие женские плечи ложатся разные обязанности, и в этом нет ничего удивительного, отмечает Марина Карлова, вдова посла России в Турции Андрея Карлова, застреленного в 2016 году турецким националистом. "Раньше мы сами готовили, на столе во время приемов обязательными была национальные блюда. Мы всем посольством лепили пельмени, пекли пирожки — и супруги дипломатов, и жены сотрудников технического состава, и жена посла. Так было и в Турции, и в Северной Корее", — объясняет она в беседе РИА Новости.Если у посольства не получается сделать что-то самостоятельно, возможен аутсорсинг. Обычно по системе разовых контрактов. По словам Карловой, сейчас все популярнее кейтеринг, когда присылают готовую еду с посудой и официантами. "Что касается выходных дней, то у Андрея была принципиальная позиция: все должны отдыхать, поэтому он отпускал водителя и повара. Сам садился за руль, а я — на кухню. Андрей тоже очень любил что-нибудь готовить. Случалось, уезжал повар и несколько месяцев не было замены. Хозяйничала я, это не было проблемой", — добавляет Карлова.Нанимать технический персонал на месте или же приглашать сограждан — каждая страна решает сама. Россия предпочитает привозить свой административно-технический состав. Но иногда берут местных садовников, прачек, хотя это скорее исключение, чем правило."Вообще у нас эти должности на весь золота, работать едут всей семьей. Так что водителей, электриков, айтишников, сантехников, учителей присылают из Москвы. Техническое подразделение — это порядка 20 процентов дипмиссии", — уточняет в разговоре с РИА Новости источник в посольстве России в США.По словам другого собеседника в Министерстве иностранных дел, побывавшего в командировках в Перу, Австрии и Южной Корее, "зачастую технические сотрудники следуют из одной командировки в другую за послом, прежде всего повар и водитель".Своих везти невыгодноДипмиссии западных государств предпочитают набирать обслуживающий персонал в России, поскольку это экономия бюджета — у нас зарплаты меньше. Чехия не исключение.Теперь чехам будет непросто. Дипломатический пинг-понг между двумя странами начался еще в апреле. Высылка создает большие сложности для дипломатов. Их объявляют персонами нон грата, и пока этот статус не отменили, вернуться в страну они не могут. Российский МИД старается поддерживать своих сотрудников, находит для них место в центральном аппарате или же направляют в другое, более дружественное государство. Но вакансий на всех не хватает, можно надолго задержаться в кадровом резерве.А Праге предстоит разбираться еще и с сокращением персонала в посольстве. Дипмиссия лишилась водителей, поваров, садовников, парикмахеров. Замену ищут среди чешских граждан, которые по разным причинам находятся в России. Выписать специалистов из Чехии мешают сложности с визами.То же самое ждет американцев. Российский МИД собирается запретить диппредставительствам США нанимать административно-технический персонал из России и третьих стран. Пригодится опыт не столь далекого прошлого, но можно не сомневаться: вновь понадобится выдержка при ожидании почты.
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россия, сша

"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание

08:00 29.05.2021 (обновлено: 08:02 29.05.2021)
 
© AP Photo / Petr David JosekРоссийские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. К концу мая посольство Чехии в Москве уволит 79 россиян. Их работу — готовить, чинить, грузить — придется выполнять дипломатам. Впрочем, такое уже случалось. О том, с какими бытовыми сложностями сталкиваются сотрудники дипмиссий из-за международных скандалов, — в материале РИА Новости.

Сами справимся

"Справимся, черт возьми, мы же американцы. Да мы все сделаем сами, к черту этих русских!" — думали мы тогда. В нас играла национальная гордость. И она нам помогла на первом этапе, но потом все это стало очень утомительным", — вспоминал бывший заместитель американского посла в России Ричард Кумбс в одном из интервью.
В начале 1986-го советский лидер Михаил Горбачев провозгласил перестройку и гласность. Казалось, между Москвой и Вашингтоном вот-вот потеплеет, но противостояние продолжалось. В октябре в Кремле решили сократить обслуживающий персонал американского посольства на двести человек. Отозвали переводчиков, секретарей, бухгалтеров, водителей, поваров, механиков, шоферов, водопроводчиков.
По словам Кумбса, вначале американцы с азартом занялись подсобными работами. "Таскали мебель и много чего еще. Мы закупали, например, молоко, свежие овощи и фрукты в Хельсинки. Кто-то должен был ехать на вокзал, выгружать коробки с поезда, перетаскивать их на грузовики, привозить в посольство, класть в холодильники. И так день за днем", — рассказывал дипломат.
В дипмиссии составили график работ: "Надо ведь было и туалеты чистить. В сменах были заняты все — от адмирала, отвечающего за безопасность, до посольского врача".
Посольство США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 08:00
"Американцы наш подход знают". Что Москва приготовила для Госдепа
Помогло то, что в то время Советский Союз строил новое здание дипмиссии в Вашингтоне, а США — в Москве. Там работали американские военные строители. Из них наняли механиков для гаража. Нашли еще выход: пригласили филиппинцев из посольства в Маниле, где было очень много обслуживающего персонала. Привлекли и иностранцев, живших в советской столице. Охотно зачисляли в штат членов семей американских дипломатов.
Сложнее всего было с почтой. Советская бюрократия озадачивала, логистика ставила в тупик. Посылки и корреспонденцию нужно было доставить от вокзала до таможни, а потом и до посольства.
В коллективном труде не участвовали всего два человека — сам посол Артур Хартман и его заместитель Ричард Кумбс. Глава дипмиссии решил, что они оба должны оставаться в деловых костюмах на случай, если придется ехать в Министерство иностранных дел.
При этом Хартман охотно помогал жене Донне наводить порядок в резиденции. Его супруга хлопотала и на кухне — готовила угощения для приемов, обслуживала гостей. Такой режим сохранялся до 1988-го.

Лепили пельмени и пекли пирожки

На хрупкие женские плечи ложатся разные обязанности, и в этом нет ничего удивительного, отмечает Марина Карлова, вдова посла России в Турции Андрея Карлова, застреленного в 2016 году турецким националистом. "Раньше мы сами готовили, на столе во время приемов обязательными была национальные блюда. Мы всем посольством лепили пельмени, пекли пирожки — и супруги дипломатов, и жены сотрудников технического состава, и жена посла. Так было и в Турции, и в Северной Корее", — объясняет она в беседе РИА Новости.
© Фото : из личного архива семьи Андрея КарловаФотография из архива семьи Андрея Карлова
Фотография из архива семьи Андрея Карлова - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : из личного архива семьи Андрея Карлова
Фотография из архива семьи Андрея Карлова
Если у посольства не получается сделать что-то самостоятельно, возможен аутсорсинг. Обычно по системе разовых контрактов. По словам Карловой, сейчас все популярнее кейтеринг, когда присылают готовую еду с посудой и официантами. "Что касается выходных дней, то у Андрея была принципиальная позиция: все должны отдыхать, поэтому он отпускал водителя и повара. Сам садился за руль, а я — на кухню. Андрей тоже очень любил что-нибудь готовить. Случалось, уезжал повар и несколько месяцев не было замены. Хозяйничала я, это не было проблемой", — добавляет Карлова.
Нанимать технический персонал на месте или же приглашать сограждан — каждая страна решает сама. Россия предпочитает привозить свой административно-технический состав. Но иногда берут местных садовников, прачек, хотя это скорее исключение, чем правило.
"Вообще у нас эти должности на весь золота, работать едут всей семьей. Так что водителей, электриков, айтишников, сантехников, учителей присылают из Москвы. Техническое подразделение — это порядка 20 процентов дипмиссии", — уточняет в разговоре с РИА Новости источник в посольстве России в США.
По словам другого собеседника в Министерстве иностранных дел, побывавшего в командировках в Перу, Австрии и Южной Корее, "зачастую технические сотрудники следуют из одной командировки в другую за послом, прежде всего повар и водитель".

Своих везти невыгодно

Дипмиссии западных государств предпочитают набирать обслуживающий персонал в России, поскольку это экономия бюджета — у нас зарплаты меньше. Чехия не исключение.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Теперь чехам будет непросто. Дипломатический пинг-понг между двумя странами начался еще в апреле. Высылка создает большие сложности для дипломатов. Их объявляют персонами нон грата, и пока этот статус не отменили, вернуться в страну они не могут. Российский МИД старается поддерживать своих сотрудников, находит для них место в центральном аппарате или же направляют в другое, более дружественное государство. Но вакансий на всех не хватает, можно надолго задержаться в кадровом резерве.
А Праге предстоит разбираться еще и с сокращением персонала в посольстве. Дипмиссия лишилась водителей, поваров, садовников, парикмахеров. Замену ищут среди чешских граждан, которые по разным причинам находятся в России. Выписать специалистов из Чехии мешают сложности с визами.
То же самое ждет американцев. Российский МИД собирается запретить диппредставительствам США нанимать административно-технический персонал из России и третьих стран. Пригодится опыт не столь далекого прошлого, но можно не сомневаться: вновь понадобится выдержка при ожидании почты.
 
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