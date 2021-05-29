Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/dengi-1734687967.html
Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
Россиян научили проверять деньги на подлинность дома - РИА Новости, 29.05.2021
Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:16
2021-05-29T01:16
qbf
россия
деньги
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151288/98/1512889835_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_b3818928af9d629abf687220354a48ac.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако распознать грубую подделку все же можно, рассказали эксперты агентству "Прайм". Прежде всего, нужно сравнить подозрительную купюру с настоящей. Бывает, что на подделке отсутствуют основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они существенно отличаются от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров. Можно также воспользоваться инструментом, который разработал Банк России, сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. Речь идет о мобильном приложении "Банкноты Банка России" – оно поможет распознать подделку без использования специального оборудования, но не со 100-процентной гарантией.По словам Федорова, организации, работающие с наличными деньгами, обязаны известить полицию о попадании подозрительной купюры. В банках и торговых точках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях.
https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151288/98/1512889835_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_c0e9502fbb57bd240c90b37fc88efd7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
qbf, россия, деньги, технологии

Россиян научили проверять деньги на подлинность дома

01:16 29.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДемонстрация работы на смартфоне нового мобильного приложения АО "Гознак" - "Банкноты 2017"
Демонстрация работы на смартфоне нового мобильного приложения АО Гознак - Банкноты 2017 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако распознать грубую подделку все же можно, рассказали эксперты агентству "Прайм".
Прежде всего, нужно сравнить подозрительную купюру с настоящей. Бывает, что на подделке отсутствуют основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они существенно отличаются от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров.
Можно также воспользоваться инструментом, который разработал Банк России, сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. Речь идет о мобильном приложении "Банкноты Банка России" – оно поможет распознать подделку без использования специального оборудования, но не со 100-процентной гарантией.
"Однако сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально", - отметил он.
По словам Федорова, организации, работающие с наличными деньгами, обязаны известить полицию о попадании подозрительной купюры. В банках и торговых точках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях.
Демонстрация фальшивых и настоящих купюр в рамках пресс-конференции на тему: Машиночитаемые защитные признаки на российских банкнотах в Московской типографии Гознака - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 22:38
В Москве мошенник украл более миллиона рублей с помощью фальшивых купюр
 
QBFРоссияДеньгиТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния