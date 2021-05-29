https://ria.ru/20210529/dengi-1734687967.html

Россиян научили проверять деньги на подлинность дома

Россиян научили проверять деньги на подлинность дома - РИА Новости, 29.05.2021

Россиян научили проверять деньги на подлинность дома

Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:16

2021-05-29T01:16

2021-05-29T01:16

qbf

россия

деньги

технологии

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако распознать грубую подделку все же можно, рассказали эксперты агентству "Прайм". Прежде всего, нужно сравнить подозрительную купюру с настоящей. Бывает, что на подделке отсутствуют основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они существенно отличаются от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров. Можно также воспользоваться инструментом, который разработал Банк России, сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. Речь идет о мобильном приложении "Банкноты Банка России" – оно поможет распознать подделку без использования специального оборудования, но не со 100-процентной гарантией.По словам Федорова, организации, работающие с наличными деньгами, обязаны известить полицию о попадании подозрительной купюры. В банках и торговых точках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях.

https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html

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2021

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qbf, россия, деньги, технологии