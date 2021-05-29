Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДемонстрация работы на смартфоне нового мобильного приложения АО "Гознак" - "Банкноты 2017"
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. Однако распознать грубую подделку все же можно, рассказали эксперты агентству "Прайм".
Прежде всего, нужно сравнить подозрительную купюру с настоящей. Бывает, что на подделке отсутствуют основные, наиболее заметные элементы денежного знака или они существенно отличаются от подлинника, считает вице-президент QBF Максим Фёдоров.
Можно также воспользоваться инструментом, который разработал Банк России, сказал директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. Речь идет о мобильном приложении "Банкноты Банка России" – оно поможет распознать подделку без использования специального оборудования, но не со 100-процентной гарантией.
"Однако сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально", - отметил он.
По словам Федорова, организации, работающие с наличными деньгами, обязаны известить полицию о попадании подозрительной купюры. В банках и торговых точках существуют свои требования, как поступать в таких ситуациях.