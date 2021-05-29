https://ria.ru/20210529/delo-1734762662.html

Против таксиста, зарезавшего пассажира в Москве, возбудили дело

Против таксиста, зарезавшего пассажира в Москве, возбудили дело - РИА Новости, 29.05.2021

Против таксиста, зарезавшего пассажира в Москве, возбудили дело

СК возбудил дело в отношении таксиста, зарезавшего пассажира в ходе драки на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:48

2021-05-29T21:48

2021-05-29T21:48

россия

некрасовка

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. СК возбудил дело в отношении таксиста, зарезавшего пассажира в ходе драки на юго-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, подозреваемый задержан."Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство", - сказала Иванова.По данным следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт, перешедший с драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанес одно ножевое ранение пассажиру. От полученного повреждения последний скончался на месте происшествия.В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Подозреваемый 1960 года рождения задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/taksi-1734758869.html

россия

некрасовка

москва

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россия, некрасовка, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия