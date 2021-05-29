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Первые отъезжающие из Праги дипломаты покинули посольство России

Первые отъезжающие из Праги дипломаты покинули посольство России - РИА Новости, 29.05.2021

Первые отъезжающие из Праги дипломаты покинули посольство России

Первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников покинула в субботу посольство РФ в Праге и выехала в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:13

2021-05-29T14:13

2021-05-29T17:05

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ПРАГА, 29 мая – РИА Новости. Первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников покинула в субботу посольство РФ в Праге и выехала в аэропорт, они уезжают в рамках сокращения персонала дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники дипмиссии покидают Чехию в рамках уравнивания численности персонала посольства РФ в Праге и чешского посольства в Москве - до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.Специально прибывший из Москвы за отъезжающими самолет Ил-96 вылетит из Праги в 14.30 (15.30 мск). Вторая группа дипломатов и техработников вылетит в Москву в понедельник, 31 мая.Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность персонала российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/chekhiya-1731486552.html

https://ria.ru/20210422/vysylka-1729438215.html

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Первая группа дипломатов под дождем покидала посольство в Праге Первая группа дипломатов под дождем покидала посольство в Праге 2021-05-29T14:13 true PT0M48S

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