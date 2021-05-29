https://ria.ru/20210529/belavia-1734758717.html

"Белавиа" будет развивать полеты в СНГ, заявили в Минске

"Белавиа" будет развивать полеты в СНГ, заявили в Минске - РИА Новости, 29.05.2021

"Белавиа" будет развивать полеты в СНГ, заявили в Минске

Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:03

2021-05-29T21:03

2021-05-29T21:03

николай снопков

россия

ryanair

белавиа

снг

краснодар

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне ограничений для нее на полеты, принятые рядом стран Европы, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию, заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Уверен, что мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают. Надеемся на наших партнеров: актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай – есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления. Уверен, что они ("Белавиа" – ред.) выстроят ту бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом, - сказал Снопков в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.По его мнению, "Белавиа" будет менять модель бизнеса, например, использовать другие самолеты и направления. "Уверен, что "Белавиа" из этой ситуации выйдет другой и лучше", - сказал Снопков.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Ряд европейских стран заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы, а также ищет новые маршруты.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210529/polety-1734749941.html

https://ria.ru/20210529/vstrecha-1734755722.html

россия

краснодар

белоруссия

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николай снопков, россия, ryanair, белавиа, снг, краснодар, белоруссия, в мире