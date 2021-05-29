https://ria.ru/20210529/azerbaydzhan-1734741479.html

Азербайджан заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

Азербайджан заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией - РИА Новости, 29.05.2021

Азербайджан заявил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы, азербайджанская сторона готова... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:32

2021-05-29T17:32

2021-05-29T17:44

минобороны азербайджана

минобороны армении

азербайджан

армения

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БАКУ, 29 мая - РИА Новости. Баку поддержал предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы, азербайджанская сторона готова к конструктивной работе с Ереваном, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.Премьер Азербайджана выступил на заседании глав правительств стран СНГ в Минске."Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле. В этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны по созданию трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Определение приграничных линий является техническим процессом, и этот процесс должен основываться на серьезной международно-правовой основе",- приводит слова Асадова его пресс-служба.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были взяты в плен, "когда проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

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