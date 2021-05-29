https://ria.ru/20210529/avtomobili-1734693305.html

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов - РИА Новости, 29.05.2021

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%, рассказали РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T06:17

2021-05-29T06:17

2021-05-29T06:17

россия

экономика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Такую динамику в компании объяснили смещением спроса в сторону более бюджетных моделей.Предыдущий рекорд по количеству автокредитов был установлен в марте.По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года - на 3%, до 970,7 тысячи рублей.Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% - до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом. В результате количество активных ссуд на покупку автомобилей по итогам апреля увеличилось на 1,5% - до 1,7 миллиона единиц, а их общий объем подрос на 2,7% - до 946,1 миллиарда рублей.В то же время они не наблюдают смещения спроса между сегментами новых и подержанных автомобилей: более 60% автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин.

https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html

https://ria.ru/20210416/tsena-1728528121.html

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россия, экономика