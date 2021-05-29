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Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов
Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов - РИА Новости, 29.05.2021
Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов
Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%, рассказали РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T06:17
2021-05-29T06:17
россия
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Такую динамику в компании объяснили смещением спроса в сторону более бюджетных моделей.Предыдущий рекорд по количеству автокредитов был установлен в марте.По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года - на 3%, до 970,7 тысячи рублей.Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% - до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом. В результате количество активных ссуд на покупку автомобилей по итогам апреля увеличилось на 1,5% - до 1,7 миллиона единиц, а их общий объем подрос на 2,7% - до 946,1 миллиарда рублей.В то же время они не наблюдают смещения спроса между сегментами новых и подержанных автомобилей: более 60% автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин.
https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html
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россия, экономика

Россияне в апреле взяли рекордное число автокредитов

06:17 29.05.2021
 
© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиля
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Depositphotos / mangostock
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество оформленных автокредитов в РФ за апрель подскочило до исторического максимума в 93,8 тысячи ссуд, одновременно средний чек снизился на 3%, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Такую динамику в компании объяснили смещением спроса в сторону более бюджетных моделей.
Предыдущий рекорд по количеству автокредитов был установлен в марте.
По данным компании, россияне в апреле взяли на 15,5% больше автокредитов. При этом средний лимит просел впервые с начала года - на 3%, до 970,7 тысячи рублей.
Объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2% - до 91 миллиарда рублей, что также стало историческим максимумом. В результате количество активных ссуд на покупку автомобилей по итогам апреля увеличилось на 1,5% - до 1,7 миллиона единиц, а их общий объем подрос на 2,7% - до 946,1 миллиарда рублей.
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"Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента", - отмечают эксперты.
В то же время они не наблюдают смещения спроса между сегментами новых и подержанных автомобилей: более 60% автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин.
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