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В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух детей
В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух детей - РИА Новости, 29.05.2021
В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух детей
Автомобиль Росгвардии в Брянской области сбил двух детей, выскочивших на перекресток на электросамокате, дети госпитализированы, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:05
2021-05-29T15:59
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новозыбков
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 29 мая – РИА Новости. Автомобиль Росгвардии в Брянской области сбил двух детей, выскочивших на перекресток на электросамокате, дети госпитализированы, сообщает прокуратура региона.По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу вечером на перекрестке улиц Комсомольская-Садовая в г. Новозыбкове."Наряд Новозыбковского МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Брянской области двигались на служебном автомобиле, проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора. Со стороны ул. Комсомольская на проезжую часть перекрестка на электросамокате выехали несовершеннолетние, 10 лет, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.Дети госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.Руководство управления Росгвардии по Брянской области проводит служебную проверку по факту ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления."По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что руководство управления Росгвардии по Брянской области окажет необходимую помощь и содействие пострадавшим.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20210529/sostoyanie-1734718453.html
россия
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Автомобиль Росгвардии сбил детей на пешеходном переходе. Кадры ЧП
На этом видео автомобиль Росгвардии, пролетев на красный сигнал светофора по пешеходному переходу, сбивает двоих детей на самокате. У одного из мальчиков очень серьёзные травмы.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новозыбков, брянская область, происшествия

В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух детей

14:05 29.05.2021 (обновлено: 15:59 29.05.2021)
 
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БРЯНСК, 29 мая – РИА Новости. Автомобиль Росгвардии в Брянской области сбил двух детей, выскочивших на перекресток на электросамокате, дети госпитализированы, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу вечером на перекрестке улиц Комсомольская-Садовая в г. Новозыбкове.
"Наряд Новозыбковского МОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Брянской области двигались на служебном автомобиле, проезжая перекресток на зеленый сигнал светофора. Со стороны ул. Комсомольская на проезжую часть перекрестка на электросамокате выехали несовершеннолетние, 10 лет, в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.
Дети госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
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Руководство управления Росгвардии по Брянской области проводит служебную проверку по факту ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления.
"По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законодательством", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что руководство управления Росгвардии по Брянской области окажет необходимую помощь и содействие пострадавшим.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его расследование находится на контроле прокуратуры.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НовозыбковБрянская областьПроисшествия
 
 
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