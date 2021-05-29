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В Минске сообщили, когда наладят полное транспортное сообщение с Россией
В Минске сообщили, когда наладят полное транспортное сообщение с Россией - РИА Новости, 29.05.2021
В Минске сообщили, когда наладят полное транспортное сообщение с Россией
В ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса, будет решена, заявил первый заместитель... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:46
2021-05-29T21:46
роман головченко
россия
михаил мишустин
владимир семашко
москва
белоруссия
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. В ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса, будет решена, заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Проблемная тема осталась на данный момент одна – с COVID-19: речь идет об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был", - сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.Он также обратил внимание, что уровень полетов между странами сегодня почти в 10 раз меньше, чем ранее. Снопков отметил, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.По его словам, эту тему недавно обсуждали премьеры двух стран. "Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена, других проблем (в отношениях – ред.) я не вижу", – сказал Снопков.Касаясь так называемых отраслевых дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией, первый вице-премьер отметил, что процесс находится в активной стадии. "В принципе можно сказать, что остались несколько обсуждаемых, дискуссионных вопросов, все остальное выстроено, отрегулировано и даже в основной массе завизировано соответствующими министрами. Пакет союзных интеграционных программ формируется на основе идеологии: "Мы должны не ухудшать что имеем, а укреплять", - рассказал он.Снопков подчеркнул, что обе стороны стремятся эту идеологию реализовать."Базовая экономическая основа углубления интеграции через союзные программы - это равные условия хозяйствования и минимизация даже незначительных существующих барьеров движения товаров, капитала, рабочей силы между Россией и Беларусью", - пояснил он.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Премьер Белоруссии Роман Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание дорожных карт может затянуться до сентября.
https://ria.ru/20210529/belavia-1734758717.html
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роман головченко, россия, михаил мишустин, владимир семашко, москва, белоруссия

В Минске сообщили, когда наладят полное транспортное сообщение с Россией

21:46 29.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. В ближайшие месяц-два проблема транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса, будет решена, заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.
"Проблемная тема осталась на данный момент одна – с COVID-19: речь идет об ограничении сообщения железнодорожным транспортом. Мы видим активизацию, но это не тот уровень, который был", - сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.
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Он также обратил внимание, что уровень полетов между странами сегодня почти в 10 раз меньше, чем ранее. Снопков отметил, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и на межличностные контакты.
По его словам, эту тему недавно обсуждали премьеры двух стран. "Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена, других проблем (в отношениях – ред.) я не вижу", – сказал Снопков.
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Касаясь так называемых отраслевых дорожных карт по углублению интеграции между Белоруссией и Россией, первый вице-премьер отметил, что процесс находится в активной стадии. "В принципе можно сказать, что остались несколько обсуждаемых, дискуссионных вопросов, все остальное выстроено, отрегулировано и даже в основной массе завизировано соответствующими министрами. Пакет союзных интеграционных программ формируется на основе идеологии: "Мы должны не ухудшать что имеем, а укреплять", - рассказал он.
Снопков подчеркнул, что обе стороны стремятся эту идеологию реализовать.
"Базовая экономическая основа углубления интеграции через союзные программы - это равные условия хозяйствования и минимизация даже незначительных существующих барьеров движения товаров, капитала, рабочей силы между Россией и Беларусью", - пояснил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа сторонами до сих пор не принята. Премьер Белоруссии Роман Головченко 28 апреля в Казани на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 27 апреля выразил мнение, что подписание дорожных карт может затянуться до сентября.
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