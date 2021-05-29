https://ria.ru/20210529/aviakompaniya-1734716480.html

Air France возобновила полеты из Парижа в Москву

Air France возобновила полеты из Парижа в Москву - РИА Новости, 29.05.2021

Air France возобновила полеты из Парижа в Москву

Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:06

2021-05-29T13:06

2021-05-29T13:11

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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.Ранее авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии."Субботний рейс в пути. Разрешение получено", - отметил собеседник агентства.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

https://ria.ru/20210528/reysy-1734547689.html

https://ria.ru/20210529/reys-1734716186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, москва, белоруссия, россия, air france, франция, в мире