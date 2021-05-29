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https://ria.ru/20210529/aviakompaniya-1734716480.html
Air France возобновила полеты из Парижа в Москву
Air France возобновила полеты из Парижа в Москву - РИА Новости, 29.05.2021
Air France возобновила полеты из Парижа в Москву
Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:06
2021-05-29T13:11
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.Ранее авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии."Субботний рейс в пути. Разрешение получено", - отметил собеседник агентства.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
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задержание основателя telegram-канала nexta, москва, белоруссия, россия, air france, франция, в мире

Air France возобновила полеты из Парижа в Москву

13:06 29.05.2021 (обновлено: 13:11 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловСамолет Airbus 380 (A380, авиакомпания Air France) впервые приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, 6 июня 2011 года.
Самолет Airbus 380 (A380, авиакомпания Air France) впервые приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, 6 июня 2011 года. - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.
Ранее авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии.
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 11:12
В Air France прокомментировали отмену рейсов в Москву
"Субботний рейс в пути. Разрешение получено", - отметил собеседник агентства.
Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
13:04
Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaМоскваБелоруссияРоссияAir FranceФранцияВ мире
 
 
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