Air France возобновила полеты из Парижа в Москву
13:06 29.05.2021 (обновлено: 13:11 29.05.2021)
© РИА Новости / Денис ВорошиловСамолет Airbus 380 (A380, авиакомпания Air France) впервые приземлился в аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, 6 июня 2011 года.
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская компания Air France возобновила полеты из Парижа в Москву, новое разрешение от российских властей получено, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика.
Ранее авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от РФ по новому пути в обход воздушного пространства Белоруссии.
"Субботний рейс в пути. Разрешение получено", - отметил собеседник агентства.
Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair в Минске запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией, а также распорядились как можно скорее принять санкции против причастных к авиаинциденту.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.