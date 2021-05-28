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Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение - РИА Новости, 28.05.2021
Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение
Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил о возможности исчезновения 13 видов животных, проживающих в России. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:46
2021-05-28T12:59
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил о возможности исчезновения 13 видов животных, проживающих в России."Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно", - сказал он на Невском международном экологическом форуме в пятницу.Министр рассказал, что речь идет о таких видах, как амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), общество

Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение

12:46 28.05.2021 (обновлено: 12:59 28.05.2021)
 
© Фото : Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и АрктикиМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил о возможности исчезновения 13 видов животных, проживающих в России.
"Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно", - сказал он на Невском международном экологическом форуме в пятницу.
Министр рассказал, что речь идет о таких видах, как амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.
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РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Общество
 
 
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