https://ria.ru/20210528/zhivotnye-1734570593.html

Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение

Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение - РИА Новости, 28.05.2021

Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение

Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил о возможности исчезновения 13 видов животных, проживающих в России. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:46

2021-05-28T12:46

2021-05-28T12:59

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов предупредил о возможности исчезновения 13 видов животных, проживающих в России."Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать. Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно", - сказал он на Невском международном экологическом форуме в пятницу.Министр рассказал, что речь идет о таких видах, как амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.

https://ria.ru/20210527/sochi-1734360865.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), общество