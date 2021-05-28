https://ria.ru/20210528/zhile-1734470258.html

Восемь человек в одной комнате. Семья двадцать лет ждет социальное жилье

Восемь человек в одной комнате. Семья двадцать лет ждет социальное жилье - РИА Новости, 28.05.2021

Восемь человек в одной комнате. Семья двадцать лет ждет социальное жилье

У Светланы и Сергея Жиляевых из села Шишино Топкинского района — десять детей. В доме, где они живут, всего одна комната. Улучшения условий ждут уже двадцать... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

2021-05-28T10:12

кузбасс (кемерово)

многодетные семьи

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

топкинский район

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Лина Панченко. У Светланы и Сергея Жиляевых из села Шишино Топкинского района — десять детей. В доме, где они живут, всего одна комната. Улучшения условий ждут уже двадцать лет. В 2016-м в списке очередников были седьмыми. Но позже их фамилия по недосмотру чиновников оттуда исчезла. Теперь в ситуации разбираются СК и прокуратура.На восьмерых — 34 квадратных метраДом Жиляевых площадью 34 квадратных метра собран из шпал и стоит на болотистой почве."Весной подпол заливает водой. Печку размывает. Мы ее каждое лето ремонтируем, но толку мало — зимой все равно пол холодный, а на стенах иней, — рассказывает Светлана Жиляева. — В прошлом году обвалился коридор. Мы в огороде копались и вдруг слышим: ба-бах! Крыша рухнула. Хорошо, что в этот момент все на улице были".Стены как могли восстановили: "Собрали из старых бревен, досок. А крышу крыть нечем, по всем углам вода бежит".Тетрис с кроватямиЧетверо детей Жиляевых совершеннолетние и живут отдельно. Остальные — четыре мальчика и две девочки — вместе с родителями. Спят всем семейством в одной комнате."Надо как-то отделить больших от маленьких, девочек от мальчиков, — говорит Светлана. — Кровати переставляем туда-сюда, замучил уже этот тетрис. А когда старшие из города приезжают — вообще караул".Ее муж, чтобы не занимать спальное место, нашел ночную работу — охраняет кафе. Выходные берет редко — только чтобы посидеть с детьми, когда супруге нужно отлучиться по делам."Уезжает Сергей в полседьмого вечера и возвращается к обеду следующего дня. Хорошо, если до смены поспать успевает. Но не всегда удается — дома шумно. Летом, правда, лучше — ребятишки в основном на улице", — объясняет Светлана."Что смогли, то и купили"Дом Жиляевых построила в восьмидесятых мать Сергея — как дачу.Своя недвижимость у семьи тоже есть. В 2010-м на маткапитал — 330 тысяч рублей — приобрели домик в Топках площадью около 29 квадратных метров. Жилье оформлено в равных долях на девятерых членов семьи."Что смогли, то и купили, — вздыхает Светлана. — Но там совсем тесно. Сейчас в этом доме живут мои родители и старший сын. Мы так и планировали, что он достанется кому-то из детей"."Вставайте заново в очередь"В "список номер один" (для многодетных, нуждающихся в улучшении условий) семью включили еще в 2001-м. Тогда в очереди на получение социального жилья они занимали девяностое место."В 2016-м пришло уведомление, что мне срочно, до 10 декабря, нужно обновить документы, — вспоминает Светлана. — Я собрала все необходимые ксерокопии, отдала в администрацию. А там взяла справку о том, что я в очереди седьмая (есть в распоряжении РИА Новости). И потом несколько раз доносила бумаги, когда что-то менялось".Впрочем, вверх по списку Жиляевы больше не двигались. А год назад и вовсе пропали из него."В компьютере посмотрели, а меня в базе нет. Проверили в архиве — наших документов тоже нет. Еще и спросили, не давали ли мне расписку, когда их брали", — недоумевает Светлана.Из администрации многодетную мать, беременную на тот момент десятым ребенком, выпроводили с напутствием:"Никто перед нами не извинился и даже ничего не пояснил, — говорит Жиляева. — С нами вообще с тех пор никто из администрации не связывался".Все расписано до рубляСветлана вернулась домой в потрясении. Но разбираться с чиновниками не решилась. "Беременность была очень сложной, — объясняет она. — Бегать по кабинетам не могла. В район не наездишься — от нас до Топок больше 70 километров".Кроме нее, заниматься жильем в семье было некому. На муже — заработок и огород. Не хватало и денег — одни только справки из БТИ на каждого собственника стоили тогда 600 рублей."Я не могла взять такие деньги из семейного бюджета, у меня все расписано до рубля", — говорит Светлана.В Топкинском комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) отвечать на вопросы РИА Новости отказались. Ранее его представители заявляли местным СМИ, что справки Жиляевой выдавала администрация городского поселения, которое в 2019-м преобразовали в муниципальный округ. Предыдущий список на жилье аннулировали, а ответственного за перенос данных не назначили. Поэтому место в очереди и "пропало". Объяснить, почему никто так и не исправил ошибку, в Топкинской администрации не смогли. На запрос агентства там не ответили.Из конца — в началоВ мае 2021-го из публикаций местных СМИ о проблеме узнали в СК по Кемеровской области. Завели уголовное дело по статье "Халатность". Обвиняемых пока нет. В региональном управлении ведомства сообщили, что допросили сотрудника КУМИ, провели в администрации обыск и изъяли документы, важные для установления виновных.После возбуждения дела права многодетных частично восстановила прокуратура Топок. Там рассказали, что семью включили в список на получение жилья. Теперь они — под номером один.Впрочем, в надзорном ведомстве обращают внимание, что это лишь первый этап. Теперь все зависит от того, как скоро местные чиновники смогут выделить Жиляевым новый дом. В прокуратуре обещают проследить за этим.

https://ria.ru/20201113/mnogodetnye-1584352364.html

топкинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кузбасс (кемерово), многодетные семьи, жилье, следственный комитет россии (ск рф), топкинский район, общество