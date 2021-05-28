Восемь человек в одной комнате. Семья двадцать лет ждет социальное жилье
08:00 28.05.2021 (обновлено: 10:12 28.05.2021)
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойДети Жиляевых на свадьбе старшей дочери Вероники
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Лина Панченко. У Светланы и Сергея Жиляевых из села Шишино Топкинского района — десять детей. В доме, где они живут, всего одна комната. Улучшения условий ждут уже двадцать лет. В 2016-м в списке очередников были седьмыми. Но позже их фамилия по недосмотру чиновников оттуда исчезла. Теперь в ситуации разбираются СК и прокуратура.
На восьмерых — 34 квадратных метра
Дом Жиляевых площадью 34 квадратных метра собран из шпал и стоит на болотистой почве.
"Весной подпол заливает водой. Печку размывает. Мы ее каждое лето ремонтируем, но толку мало — зимой все равно пол холодный, а на стенах иней, — рассказывает Светлана Жиляева. — В прошлом году обвалился коридор. Мы в огороде копались и вдруг слышим: ба-бах! Крыша рухнула. Хорошо, что в этот момент все на улице были".
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойДом Жиляевых в селе Шишино
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
Дом Жиляевых в селе Шишино
Стены как могли восстановили: "Собрали из старых бревен, досок. А крышу крыть нечем, по всем углам вода бежит".
Тетрис с кроватями
Четверо детей Жиляевых совершеннолетние и живут отдельно. Остальные — четыре мальчика и две девочки — вместе с родителями. Спят всем семейством в одной комнате.
"Надо как-то отделить больших от маленьких, девочек от мальчиков, — говорит Светлана. — Кровати переставляем туда-сюда, замучил уже этот тетрис. А когда старшие из города приезжают — вообще караул".
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойУголок старших детей
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
Уголок старших детей
Ее муж, чтобы не занимать спальное место, нашел ночную работу — охраняет кафе. Выходные берет редко — только чтобы посидеть с детьми, когда супруге нужно отлучиться по делам.
"Уезжает Сергей в полседьмого вечера и возвращается к обеду следующего дня. Хорошо, если до смены поспать успевает. Но не всегда удается — дома шумно. Летом, правда, лучше — ребятишки в основном на улице", — объясняет Светлана.
"Что смогли, то и купили"
Дом Жиляевых построила в восьмидесятых мать Сергея — как дачу.
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойКоридор починили — как сумели
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
Коридор починили — как сумели
Своя недвижимость у семьи тоже есть. В 2010-м на маткапитал — 330 тысяч рублей — приобрели домик в Топках площадью около 29 квадратных метров. Жилье оформлено в равных долях на девятерых членов семьи.
"Что смогли, то и купили, — вздыхает Светлана. — Но там совсем тесно. Сейчас в этом доме живут мои родители и старший сын. Мы так и планировали, что он достанется кому-то из детей".
"Вставайте заново в очередь"
В "список номер один" (для многодетных, нуждающихся в улучшении условий) семью включили еще в 2001-м. Тогда в очереди на получение социального жилья они занимали девяностое место.
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойСветлана с детьми
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
Светлана с детьми
"В 2016-м пришло уведомление, что мне срочно, до 10 декабря, нужно обновить документы, — вспоминает Светлана. — Я собрала все необходимые ксерокопии, отдала в администрацию. А там взяла справку о том, что я в очереди седьмая (есть в распоряжении РИА Новости). И потом несколько раз доносила бумаги, когда что-то менялось".
Впрочем, вверх по списку Жиляевы больше не двигались. А год назад и вовсе пропали из него.
"В компьютере посмотрели, а меня в базе нет. Проверили в архиве — наших документов тоже нет. Еще и спросили, не давали ли мне расписку, когда их брали", — недоумевает Светлана.
Из администрации многодетную мать, беременную на тот момент десятым ребенком, выпроводили с напутствием:
"Хотите — жалуйтесь, не хотите — собирайте документы и вставайте заново в очередь".
"Никто перед нами не извинился и даже ничего не пояснил, — говорит Жиляева. — С нами вообще с тех пор никто из администрации не связывался".
Все расписано до рубля
Светлана вернулась домой в потрясении. Но разбираться с чиновниками не решилась.
"Беременность была очень сложной, — объясняет она. — Бегать по кабинетам не могла. В район не наездишься — от нас до Топок больше 70 километров".
Кроме нее, заниматься жильем в семье было некому. На муже — заработок и огород. Не хватало и денег — одни только справки из БТИ на каждого собственника стоили тогда 600 рублей.
© Фото : предоставлено Светланой ЖиляевойСветлана на выпускном сына Коли
© Фото : предоставлено Светланой Жиляевой
Светлана на выпускном сына Коли
"Я не могла взять такие деньги из семейного бюджета, у меня все расписано до рубля", — говорит Светлана.
В Топкинском комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) отвечать на вопросы РИА Новости отказались. Ранее его представители заявляли местным СМИ, что справки Жиляевой выдавала администрация городского поселения, которое в 2019-м преобразовали в муниципальный округ. Предыдущий список на жилье аннулировали, а ответственного за перенос данных не назначили. Поэтому место в очереди и "пропало".
Объяснить, почему никто так и не исправил ошибку, в Топкинской администрации не смогли. На запрос агентства там не ответили.
Из конца — в начало
В мае 2021-го из публикаций местных СМИ о проблеме узнали в СК по Кемеровской области. Завели уголовное дело по статье "Халатность". Обвиняемых пока нет. В региональном управлении ведомства сообщили, что допросили сотрудника КУМИ, провели в администрации обыск и изъяли документы, важные для установления виновных.
13 ноября 2020, 08:00"Ни воды, ни газа, ни дорог": как живут в поселках для многодетных
После возбуждения дела права многодетных частично восстановила прокуратура Топок. Там рассказали, что семью включили в список на получение жилья. Теперь они — под номером один.
Впрочем, в надзорном ведомстве обращают внимание, что это лишь первый этап. Теперь все зависит от того, как скоро местные чиновники смогут выделить Жиляевым новый дом. В прокуратуре обещают проследить за этим.