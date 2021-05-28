https://ria.ru/20210528/zhandarmy-1734587887.html

Во Франции 84 жандарма ищут неизвестного, напавшего на полицейского

Во Франции 84 жандарма ищут неизвестного, напавшего на полицейского - РИА Новости, 28.05.2021

Во Франции 84 жандарма ищут неизвестного, напавшего на полицейского

Уже 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение, задействованы в поиске напавшего на полицейскую около французского города Нант, сообщает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:05

2021-05-28T14:05

2021-05-28T15:23

франция

нант

в мире

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Уже 240 жандармов, в том числе антитеррористическое подразделение, задействованы в поиске напавшего на полицейскую около французского города Нант, сообщает телеканал BFM TV.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла Шапель-сюр-Эрдр под Нантом, после чего скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения. Ранее сообщалось, что злоумышленника разыскивают 80 жандармов и вертолет."Для поиска нападавшего в регионе... задействованы 240 жандармов, в том числе Группа вмешательства Национальной жандармерии", - говорится в сообщении.Отмечается, что мотивы нападения пока неизвестны.

https://ria.ru/20210522/napadenie-1733422983.html

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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую 2021-05-28T14:05 true PT0M42S

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франция, нант, в мире