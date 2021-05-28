https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html

"Планы поменялись". Украина сделала ставку на войну

"Планы поменялись". Украина сделала ставку на войну - РИА Новости, 28.05.2021

"Планы поменялись". Украина сделала ставку на войну

Владимир Зеленский решил серьезно подстегнуть боеспособность украинской армии. Согласно его новому указу, Киев уже с 2022 года повысит расходы на оборону... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

jas-39 gripen

javelin (птрк)

эдуард басурин

вооруженные силы украины

f-16

министерство обороны сша

нато

владимир зеленский

безопасность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Владимир Зеленский решил серьезно подстегнуть боеспособность украинской армии. Согласно его новому указу, Киев уже с 2022 года повысит расходы на оборону. Львиная доля выделенных денег — а это не менее пяти процентов ВВП — пойдет на закупку вооружений и военной техники, главным образом за рубежом. О том, почему эти планы рискуют никогда не стать реальностью, — в материале РИА Новости.Новые батальоныВоенный бюджет Украины и сейчас немаленький: 9,7 миллиарда долларов, 5,93 процента ВВП. Более чем серьезно для государства, по уши погрязшего в долгах и повышающего цены для населения на все что можно. Для сравнения: Россия тратит на оборонные нужды чуть больше трех процентов ВВП, а страны НАТО "в среднем по больнице" — около двух. Но Киев выбрал курс на дальнейшую милитаризацию."Происходит накачка Украины натовским оружием и раздувание военного бюджета, — заявила на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев".Захарова не зря упомянула националистов — часть оборонных средств достанется ультраправым группировкам, которым отводят важную роль в обеспечении безопасности государства. На днях Зеленский внес в парламент законопроекты "Об основах национального сопротивления" и "Об увеличении численности Вооруженных сил Украины".Первый предусматривает формирование батальонов территориальной обороны по всей стране. Их планируют комплектовать участниками националистических организаций, которые в случае войны превратятся в партизан. Второй закон увеличит численность армии на 11 тысяч человек — они будут готовить новые батальоны к боевым действиям.Помощь ЗападаЛьвиную долю военного бюджета Украина расходует на закупки вооружений. Только в текущем году ВСУ должны получить шесть самолетов, 40 беспилотных авиационных комплексов, более 60 бронемашин разных типов, около 320 автомобилей, а также 2700 приборов разведки и наблюдения.В армию поступит десять миллионов единиц боеприпасов различного калибра и назначения. США передадут Киеву 80 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82, Турция — патроны к ним. У Польши заказали 150 парашютных систем AD-95, у Дании — контрбатарейные радиолокаторы MFTR-2100/39, у Литвы — 37 комплексов радиоэлектронной борьбы EDM4S-UA — против БПЛА. Из Словакии привезут две бронемашины разминирования Bozena-4 и Bozena-5.Номенклатура западных вооружений, которые получает украинская армия, достаточно широка. Однако НАТО почти не делится с ВСУ действительно серьезной техникой. Да, американцы дважды отправляли Киеву противотанковые управляемые ракетные комплексы третьего поколения Javelin, которые в теории очень эффективны против бронетехники ДНР и ЛНР. Однако по условиям Вашингтона эти ПТРК хранятся в арсеналах на западе страны и ни разу не перебрасывались в Донбасс. Так что военная помощь НАТО по-прежнему большей частью символическая. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США предоставила Киеву два списанных патрульных катера Drummond и Cushing и несколько надувных лодок. Очевидно, киевские власти очень рассчитывают на более солидную поддержку. Однако американцы, судя по всему, им не очень доверяют. И тому есть причины. На днях официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки непризнанной республики сообщил, что инспекторы Минобороны США провели инвентаризацию в 56-й бригаде ВСУ и выявили пропажу и незаконное списание 17 приборов ночного видения AN/PVS-14 и 15 тепловизоров Thermal Eye x320. И это далеко не первый подобный случай — нечистым на руку украинским снабженцам сложно устоять перед соблазном "толкнуть" дорогостоящее импортное "железо" налево.Влажные мечтыОднако украинские политики продолжают мечтать. Так, 19 мая министр обороны Андрей Таран выразил желание приобрести израильскую систему ПВО/ПРО "Железный купол", хотя такое не могут себе позволить даже богатые государства.Вряд ли у Киева хватит денег, чтобы в достаточном количестве закупить зенитные ракеты "Тамир" по 50-60 тысяч долларов за штуку. Да и Израиль крайне придирчив и вполне мог бы припомнить Киеву, например, марш в честь дивизии СС "Галичина", недавно прошедший в украинской столице. Ранее руководство ВСУ упоминало о готовности приобрести американские ЗРК Patriot, однако в США это даже не прокомментировали.Откровенным прожектерством выглядят и планы по модернизации (а фактически — по созданию с нуля) национальных ВВС. Год назад военный совет Воздушных сил страны опубликовал проект развития военной авиации до 2035-го. В ближайшие годы Киев намеревается объявить тендер на поставки многофункциональных истребителей поколения 4++. Российские варианты, понятно, не рассматривают. Интересуют американские F-16 Block 70/72 и шведские Saab JAS-39 E/F Gripen. Особо подчеркивается, что машина должна быть универсальной, способной заменить как истребители, так и фронтовые бомбардировщики. Она станет единственным типом самолетов в боевых частях тактической авиации, что, по замыслу Киева, сэкономит ресурсы. Все это явно не вяжется с объективной реальностью. К тому же концепция развития Воздушных сил предполагает полный переход на матчасть по стандартам НАТО, а это значит, что авиаремонтные предприятия Украины, рассчитанные на обслуживание советской техники, останутся без работы. Кроме того, большой вопрос, захотят ли западные государства вообще иметь дело с Киевом. Не очень понятно также, кто будет осваивать современные истребители, если средний налет у украинских летчиков — всего-то 20-25 часов в год.В разные годы на Украине озвучивали наполеоновские планы по полному перевооружению ВСУ американской "стрелковкой", покупке в странах НАТО боевых кораблей классов "корвет" и "фрегат", приобретению западных ударных вертолетов, противокорабельных ударных комплексов и даже танков. Однако эти проекты так и остались в залах для дискуссий.На Западе всерьез опасаются, что современные военные технологии, если их передать Киеву, могут оказаться в руках ополченцев ДНР и ЛНР. И в конечном счете — в России, где иностранные новинки разберут до винтика и тщательно изучат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/makeeva-1733735995.html

https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html

https://ria.ru/20210522/postanovka-1733481061.html

https://ria.ru/20210522/donbass-1733426870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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jas-39 gripen, javelin (птрк), эдуард басурин, вооруженные силы украины, f-16, министерство обороны сша, нато, владимир зеленский, безопасность