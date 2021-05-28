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Предприятие под Нижним Новгородом получит заем на 1,5 миллиарда рублей

Предприятие под Нижним Новгородом получит заем на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.05.2021

Предприятие под Нижним Новгородом получит заем на 1,5 миллиарда рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) России одобрил льготный заем на 1,5 миллиарда рублей для создания ткацкого производства в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:45

2021-05-28T17:45

2021-05-28T17:45

нижегородская область

россия

фонд развития промышленности

глеб никитин

европа

нижегородская область

саров

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) России одобрил льготный заем на 1,5 миллиарда рублей для создания ткацкого производства в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Заем выделен по программе ФРП "Приоритетные технологии"."Фонд развития промышленности России одобрил заем в размере 1,5 миллиарда рублей ООО "Первая ткацкая фабрика" на реализацию первого этапа проекта по созданию крупного ткацкого производства на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске Нижегородской области. Общий объем инвестиций в первый этап создания производства - строительство ткацко-отделочного производства полного цикла – составит 2,5 миллиарда рублей. Срок реализации – 2022-2023 годы", - говорится в сообщении.Вторым этапом реализации проекта станет производство ткацкой нити, в которое инвестор планирует вложить еще 2,5 миллиарда рублей. Полностью завершить строительство фабрики планируется к 2025 году."Это производство имеет большое значение для экономики всей страны, что подтверждается участием Фонда развития промышленности в реализации проекта. Теперь у производителей из разных сфер отпадет необходимость импорта тканевой продукции из-за рубежа, который, как известно, часто связан с дополнительными издержками. Амбиции инвестора серьезные – создать лучшее в Европе производство тканей, поэтому нам вдвойне приятно, что для реализации этого проекта был выбран наш регион", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Планируется, что предприятие будет производить тканевые композиты, трикотажные полотна, мебельные ткани, ткани для домашнего текстиля и полиэфирные нити. Продукция может быть использована в работе предприятий легкой промышленности, химической промышленности и в машиностроении. Ожидается, что она будет востребована как в России, так и за рубежом.Никитин подчеркнул, что ООО "Первая ткацкая фабрика" выбрало местом для реализации своего проекта ТОСЭР, что доказывает эффективность применяемых на территории мер поддержки инвесторов.ТОСЭР в Володарске была создана в 2019 году. На данный момент для резидентов территории действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль составляет 5% в первые пять лет и 13% - в следующие пять. Кроме того, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" ставка по обязательному пенсионному страхованию составляет 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%. Помимо Володарска, территории особого социально-экономического развития созданы в Сарове и Решетихе. На данный момент на нижегородских ТОСЭР зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 14 резидентов."Очень важна при реализации крупных инвестиционных проектов социальная составляющая. Новые производства – это не только дополнительные налоги в бюджет, которые направляются на строительство школ, дорог, благоустройство территорий, но и новые рабочие места. В случае с ткацкой фабрикой, это рабочие места для более чем 500 человек", - подчеркнул Никитин.Для работы инвесторов в Нижегородской области, помимо ТОСЭР, открыта также особая экономическая зона "Кулибин". Комплексную поддержку инвесторов оказывают Корпорация развития региона, инвеступолномоченные и министерства регионального правительства.

https://ria.ru/20210526/apk-navigator-1734328909.html

https://ria.ru/20210519/investitsii-1732999137.html

https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html

https://ria.ru/20210429/gaz-1730547373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд развития промышленности, глеб никитин, европа, нижегородская область, саров, экономика