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Путин предложил Лукашенко искупаться
Путин предложил Лукашенко искупаться - РИА Новости, 28.05.2021
Путин предложил Лукашенко искупаться
Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:19
2021-05-28T18:25
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился.Лукашенко в пятницу прилетел в Сочи на переговоры с Путиным."Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", - сказал Путин."С удовольствием", - ответил Лукашенко."Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20210528/vstrecha-1734620108.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи

Путин предложил Лукашенко искупаться

18:19 28.05.2021 (обновлено: 18:25 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился.
Лукашенко в пятницу прилетел в Сочи на переговоры с Путиным.
LIVE: Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:10
Встреча Путина и Лукашенко. Трансляция
"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", - сказал Путин.
"С удовольствием", - ответил Лукашенко.
"Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть", - отметил президент РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:23В мире
СМИ узнали о планах Зеленского поговорить с Байденом до Путина
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочи
 
 
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