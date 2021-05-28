https://ria.ru/20210528/zaplyv-1734650308.html
Путин предложил Лукашенко искупаться
Путин предложил Лукашенко искупаться - РИА Новости, 28.05.2021
Путин предложил Лукашенко искупаться
Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T18:19
2021-05-28T18:19
2021-05-28T18:25
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился.Лукашенко в пятницу прилетел в Сочи на переговоры с Путиным."Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", - сказал Путин."С удовольствием", - ответил Лукашенко."Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20210528/vstrecha-1734620108.html
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