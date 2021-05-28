https://ria.ru/20210528/zaplyv-1734650308.html

Путин предложил Лукашенко искупаться

Путин предложил Лукашенко искупаться - РИА Новости, 28.05.2021

Путин предложил Лукашенко искупаться

Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:19

2021-05-28T18:19

2021-05-28T18:25

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе Белоруссии Александру Лукашенко искупаться, тот с удовольствием согласился.Лукашенко в пятницу прилетел в Сочи на переговоры с Путиным."Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", - сказал Путин."С удовольствием", - ответил Лукашенко."Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20210528/vstrecha-1734620108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zelenskiy-1734651294.html

россия

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи