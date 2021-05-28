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В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми - РИА Новости, 28.05.2021

В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере десяти тысяч рублей планируется на середину июля, заявила замглавы Минтруда... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:50

2021-05-28T15:50

2021-05-28T19:07

россия

антон котяков

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере десяти тысяч рублей планируется на середину июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина."Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что точная дата будет определена постановлением правительства.По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.

https://na.ria.ru/20210524/vypuskniki-1733623655.html

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россия, антон котяков, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество