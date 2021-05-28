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В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми - РИА Новости, 28.05.2021
В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере десяти тысяч рублей планируется на середину июля, заявила замглавы Минтруда... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:50
2021-05-28T19:07
россия
антон котяков
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере десяти тысяч рублей планируется на середину июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина."Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что точная дата будет определена постановлением правительства.По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.
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россия, антон котяков, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, общество

В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

15:50 28.05.2021 (обновлено: 19:07 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Начало приема заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере десяти тысяч рублей планируется на середину июля, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
"Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля", — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что точная дата будет определена постановлением правительства.
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По ее словам, выдавать выплаты начнут в августе. Подать заявление можно будет до 1 ноября. Замминистра также добавила, что необходимый объем средств согласован с Минфином, будет выделяться.
В ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Мера также касается первоклассников этого года.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить выплату на детей школьного возраста можно будет по одному заявлению.
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РоссияАнтон КотяковОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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