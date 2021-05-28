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Косачев оценил итоги президентских выборов в Сирии
Косачев оценил итоги президентских выборов в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
Косачев оценил итоги президентских выборов в Сирии
Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о том, что народ поддерживает продолжение политического процесса в стране, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:35
2021-05-28T09:35
2021-05-28T10:24
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башар асад
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о том, что народ поддерживает продолжение политического процесса в стране, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Это может не устраивать кого-то, прежде всего, вне Сирии. Но для сирийцев он является олицетворением перемен к лучшему, восстановления государственности и прекращения боевых действий на большей части страны", - сказал сенатор."По итогам выборов мандат избирателей дан на продолжение политического процесса, и Россия готова, конечно же, поддерживать сирийцев в этом важном деле. Но выбирать свой путь могут только они сами", - отметил Косачев.По словам политика, реакция Запада была, конечно же, предсказуемой – еще до выборов страны заявляли о нелегитимности самих выборов. "Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам совещания с 27 главами МИД стран ЕС 27 мая заявил, что выборы, мол, не были "ни свободными, ни честными". Но все уже настолько привыкли к заявлениям того же ЕС о непризнании итогов любых выборов, где победил не прозападный кандидат, что однотипные оценки привели лишь к основательной девальвации их реального влияния на процессы в мире", - добавил он.Косачев отметил, что сирийский "караван" идет дальше, к миру и нормальной жизни. "Недовольные этим остаются там же, где и были – в стороне от реальных нужд сирийского народа", - заключил политик.
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россия, башар асад, константин косачев, сирия, в мире
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Победа Башара Асада
на президентских выборах в Сирии
говорит о том, что народ поддерживает продолжение политического процесса в стране, заявил РИА Новости в пятницу вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
"Это может не устраивать кого-то, прежде всего, вне Сирии. Но для сирийцев он является олицетворением перемен к лучшему, восстановления государственности и прекращения боевых действий на большей части страны", - сказал сенатор.
"По итогам выборов мандат избирателей дан на продолжение политического процесса, и Россия
готова, конечно же, поддерживать сирийцев в этом важном деле. Но выбирать свой путь могут только они сами", - отметил Косачев.
По словам политика, реакция Запада была, конечно же, предсказуемой – еще до выборов страны заявляли о нелегитимности самих выборов. "Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель по итогам совещания с 27 главами МИД стран ЕС 27 мая заявил, что выборы, мол, не были "ни свободными, ни честными". Но все уже настолько привыкли к заявлениям того же ЕС о непризнании итогов любых выборов, где победил не прозападный кандидат, что однотипные оценки привели лишь к основательной девальвации их реального влияния на процессы в мире", - добавил он.
Косачев отметил, что сирийский "караван" идет дальше, к миру и нормальной жизни. "Недовольные этим остаются там же, где и были – в стороне от реальных нужд сирийского народа", - заключил политик.