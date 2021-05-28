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NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года
NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года - РИА Новости, 28.05.2021
NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года
Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, пишет газета New York Times со РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:29
2021-05-28T02:29
2021-05-28T10:46
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине расследуют вместе с ФБР попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя "необоснованные обвинения" в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.Сообщается, что в ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани - внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - находится в центре расследования.Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.
https://ria.ru/20210318/vmeshatelstvo-1601840808.html
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