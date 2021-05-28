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NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года
NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года - РИА Новости, 28.05.2021
NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года
Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, пишет газета New York Times со РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:29
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сша
украина
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине расследуют вместе с ФБР попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя "необоснованные обвинения" в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.Сообщается, что в ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани - внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - находится в центре расследования.Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.
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сша, украина, в мире

NYT: в США подозревают украинских чиновников во вмешательстве в выборы 2020 года

02:29 28.05.2021 (обновлено: 10:46 28.05.2021)
 
© AP Photo / Matt SlocumСотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов на президентских выборах в США
Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Matt Slocum
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и действующих украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По данным газеты, федеральные прокуроры в Бруклине расследуют вместе с ФБР попытку нескольких бывших и действующих украинских чиновников повлиять на американские выборы, распространяя "необоснованные обвинения" в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Сообщается, что в ходе расследования изучалась поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. При этом по меньшей мере один из тех людей, с которым встречался Джулиани - внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - находится в центре расследования.
Пока не ясно, приведет ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины, пишет газета.
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