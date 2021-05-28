Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.
"Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".
При этом, по его мнению, такой страной может быть Ватикан, который ранее называли СМИ как возможное место встречи. А в Израиле, по мнению Подоляка, организовать такую встречу сложно из-за обострения в отношениях этой страны с Палестиной.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.