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Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане
Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане - РИА Новости, 28.05.2021
Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане
Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:35
2021-05-28T19:35
россия
верховная рада украины
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
ватикан
израиль
в мире
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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто."Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".При этом, по его мнению, такой страной может быть Ватикан, который ранее называли СМИ как возможное место встречи. А в Израиле, по мнению Подоляка, организовать такую встречу сложно из-за обострения в отношениях этой страны с Палестиной.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zelenskiy-1734651294.html
https://ria.ru/20210520/ukraina-1733184965.html
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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, ватикан, израиль, в мире

Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

19:35 28.05.2021
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
18:23В мире
СМИ узнали о планах Зеленского поговорить с Байденом до Путина
"Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".
При этом, по его мнению, такой страной может быть Ватикан, который ранее называли СМИ как возможное место встречи. А в Израиле, по мнению Подоляка, организовать такую встречу сложно из-за обострения в отношениях этой страны с Палестиной.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 18:35
МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина
 
РоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВатиканИзраильВ мире
 
 
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