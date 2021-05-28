https://ria.ru/20210528/vstrecha-1734665156.html

Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане - РИА Новости, 28.05.2021

Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:35

2021-05-28T19:35

2021-05-28T19:35

россия

верховная рада украины

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

ватикан

израиль

в мире

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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в третей нейтральной стране, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее Зеленский сообщил о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто."Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию", - сказал Подоляк в интервью телеканалу "Украина 24".При этом, по его мнению, такой страной может быть Ватикан, который ранее называли СМИ как возможное место встречи. А в Израиле, по мнению Подоляка, организовать такую встречу сложно из-за обострения в отношениях этой страны с Палестиной.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/zelenskiy-1734651294.html

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733184965.html

россия

ватикан

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, ватикан, израиль, в мире