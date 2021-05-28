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В Курской области нашли американский истребитель
В Курской области нашли американский истребитель - РИА Новости, 28.05.2021
В Курской области нашли американский истребитель
Американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Второй мировой войны поднят поисковиками в Курской области вместе с останками летчика, сообщает в пятницу... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:14
2021-05-28T19:18
россия
великая отечественная война (1941-1945)
курская область
история
общество
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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Второй мировой войны поднят поисковиками в Курской области вместе с останками летчика, сообщает в пятницу обладминистрация.Истребители P-39 Airacobra были самыми массовыми из тех, что во время войны поставлялись в СССР по ленд-лизу. На машинах этого типа воевали многие советские асы, в том числе Александр Покрышкин и Григорий Речкалов."В Поныровском районе поисковый отряд "Курган" поднял из земли американский истребитель Airacobra времен Великой Отечественной войны. В Курской области такие самолеты были на вооружении 30-го гвардейского истребительного авиационного полка", - говорится в сообщении.Как предполагают поисковики, найденный истребитель был сбит 2 июня 1943 года, когда немецкие ВВС совершили налет на станцию Курск, пытаясь сорвать поставку оружия Красной армии в преддверии Курской битвы."Потери в тот день были огромными, погибли в том числе и 2 пилота, летавших на "Аэрокобрах", - Кольцов и Сильковский. Скорее всего, поисковикам удалось найти останки одного из них", - сообщает администрация области.Власти отмечают, что установить имена летчиков поможет работа с архивными документами.
https://ria.ru/20210504/khronika-1731085449.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), курская область, история, общество

В Курской области нашли американский истребитель

19:14 28.05.2021 (обновлено: 19:18 28.05.2021)
 
© Фото : public domainИстребитель Bell P-39 Airacobra
Истребитель Bell P-39 Airacobra - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : public domain
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Второй мировой войны поднят поисковиками в Курской области вместе с останками летчика, сообщает в пятницу обладминистрация.
Истребители P-39 Airacobra были самыми массовыми из тех, что во время войны поставлялись в СССР по ленд-лизу. На машинах этого типа воевали многие советские асы, в том числе Александр Покрышкин и Григорий Речкалов.
RT хроника
4 мая, 13:00
RT опубликовал хронику времен войны в цвете
"В Поныровском районе поисковый отряд "Курган" поднял из земли американский истребитель Airacobra времен Великой Отечественной войны. В Курской области такие самолеты были на вооружении 30-го гвардейского истребительного авиационного полка", - говорится в сообщении.
Как предполагают поисковики, найденный истребитель был сбит 2 июня 1943 года, когда немецкие ВВС совершили налет на станцию Курск, пытаясь сорвать поставку оружия Красной армии в преддверии Курской битвы.
"Потери в тот день были огромными, погибли в том числе и 2 пилота, летавших на "Аэрокобрах", - Кольцов и Сильковский. Скорее всего, поисковикам удалось найти останки одного из них", - сообщает администрация области.
Власти отмечают, что установить имена летчиков поможет работа с архивными документами.
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 10:31
В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Курская областьисторияОбщество
 
 
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