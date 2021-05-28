https://ria.ru/20210528/voyna-1734660338.html

В Курской области нашли американский истребитель

В Курской области нашли американский истребитель - РИА Новости, 28.05.2021

В Курской области нашли американский истребитель

Американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Второй мировой войны поднят поисковиками в Курской области вместе с останками летчика, сообщает в пятницу... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:14

2021-05-28T19:14

2021-05-28T19:18

россия

великая отечественная война (1941-1945)

курская область

история

общество

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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Американский истребитель Bell P-39 Airacobra времен Второй мировой войны поднят поисковиками в Курской области вместе с останками летчика, сообщает в пятницу обладминистрация.Истребители P-39 Airacobra были самыми массовыми из тех, что во время войны поставлялись в СССР по ленд-лизу. На машинах этого типа воевали многие советские асы, в том числе Александр Покрышкин и Григорий Речкалов."В Поныровском районе поисковый отряд "Курган" поднял из земли американский истребитель Airacobra времен Великой Отечественной войны. В Курской области такие самолеты были на вооружении 30-го гвардейского истребительного авиационного полка", - говорится в сообщении.Как предполагают поисковики, найденный истребитель был сбит 2 июня 1943 года, когда немецкие ВВС совершили налет на станцию Курск, пытаясь сорвать поставку оружия Красной армии в преддверии Курской битвы."Потери в тот день были огромными, погибли в том числе и 2 пилота, летавших на "Аэрокобрах", - Кольцов и Сильковский. Скорее всего, поисковикам удалось найти останки одного из них", - сообщает администрация области.Власти отмечают, что установить имена летчиков поможет работа с архивными документами.

https://ria.ru/20210504/khronika-1731085449.html

https://ria.ru/20210411/samolet-1727755835.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), курская область, история, общество