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Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года
Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года - РИА Новости, 28.05.2021
Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года
Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров признал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала UkrLife.tv. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:51
2021-05-28T14:54
россия
донбасс
вооруженные силы украины
владимир путин
москва
республика крым
киев
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в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров признал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала UkrLife.tv.По словам Назарова, украинский генеральный штаб начал готовиться к вооруженному конфликту с Москвой после речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.Он уточнил, что ВСУ готовились также и к сценарию вооруженного столкновения на востоке Украины — в Донбассе, а также на Крымском полуострове. При этом, по словам генерала, воссоединение Крыма с Россией все равно застало ВСУ врасплох."С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", — пояснил он.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, москва, республика крым, киев, украина, в мире

Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года

14:51 28.05.2021 (обновлено: 14:54 28.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров признал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала UkrLife.tv.
По словам Назарова, украинский генеральный штаб начал готовиться к вооруженному конфликту с Москвой после речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.
"Мы не ждали у моря погоды. <…> Разрабатывались военные документы, оперативные планы, которые в том числе предполагали и войну с Россией", — отметил Назаров.
Он уточнил, что ВСУ готовились также и к сценарию вооруженного столкновения на востоке Украины — в Донбассе, а также на Крымском полуострове.
При этом, по словам генерала, воссоединение Крыма с Россией все равно застало ВСУ врасплох.
"С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", — пояснил он.
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