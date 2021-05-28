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Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года

Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года - РИА Новости, 28.05.2021

Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года

Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров признал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала UkrLife.tv. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:51

2021-05-28T14:51

2021-05-28T14:54

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров признал, что Киев с 2007 года разрабатывал план войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала UkrLife.tv.По словам Назарова, украинский генеральный штаб начал готовиться к вооруженному конфликту с Москвой после речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.Он уточнил, что ВСУ готовились также и к сценарию вооруженного столкновения на востоке Украины — в Донбассе, а также на Крымском полуострове. При этом, по словам генерала, воссоединение Крыма с Россией все равно застало ВСУ врасплох."С точки зрения стратегии это не было неожиданно. Ту тактику, которую они применили в Крыму… да, это было довольно неожиданно", — пояснил он.

https://ria.ru/20210514/pretenzii-1732329147.html

россия

донбасс

москва

республика крым

киев

украина

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, владимир путин, москва, республика крым, киев, украина, в мире