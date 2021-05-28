Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем
02:51 28.05.2021 (обновлено: 10:47 28.05.2021)
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, предупредив о "разрушении отношений" США с Россией и Китаем.
"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", - приводит телеканал Fox News слова Милли на церемонии для выпускников академии ВВС США.
Генерал призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны между Великими державами в будущем.
Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности Вашингтон назвал Пекин и Москву главными угрозами, причем Китай признан основным потенциальным противником Штатов. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.