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Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем

Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.05.2021

Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем

Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:51

2021-05-28T02:51

2021-05-28T10:47

россия

вооруженные силы сша

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, предупредив о "разрушении отношений" США с Россией и Китаем.Генерал призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны между Великими державами в будущем.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности Вашингтон назвал Пекин и Москву главными угрозами, причем Китай признан основным потенциальным противником Штатов. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/flot-1733327742.html

россия

китай

сша

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россия, вооруженные силы сша, китай, сша, в мире