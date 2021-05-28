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Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем
Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем - РИА Новости, 28.05.2021
Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем
Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:51
2021-05-28T10:47
россия
вооруженные силы сша
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, предупредив о "разрушении отношений" США с Россией и Китаем.Генерал призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны между Великими державами в будущем.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности Вашингтон назвал Пекин и Москву главными угрозами, причем Китай признан основным потенциальным противником Штатов. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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россия, вооруженные силы сша, китай, сша, в мире

Американский генерал призвал не допустить войны с Россией и Китаем

02:51 28.05.2021 (обновлено: 10:47 28.05.2021)
 
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Мир между Великими державами сейчас находится на грани войны, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, предупредив о "разрушении отношений" США с Россией и Китаем.

"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", - приводит телеканал Fox News слова Милли на церемонии для выпускников академии ВВС США.

Генерал призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны между Великими державами в будущем.
Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности Вашингтон назвал Пекин и Москву главными угрозами, причем Китай признан основным потенциальным противником Штатов. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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