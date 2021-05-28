https://ria.ru/20210528/vklady-1734517040.html

Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам

Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам - РИА Новости, 28.05.2021

Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам

Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T03:18

2021-05-28T03:18

2021-05-28T03:36

россия

агентство по страхованию вкладов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту только 1,4 миллиона рублей.Чтобы не попасть в опасную ситуацию, Переславский советует выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в таком банке может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери вклада.

https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство по страхованию вкладов, экономика