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Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам
Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам - РИА Новости, 28.05.2021
Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам
Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:18
2021-05-28T03:18
2021-05-28T03:36
россия
агентство по страхованию вкладов
экономика
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту только 1,4 миллиона рублей.Чтобы не попасть в опасную ситуацию, Переславский советует выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в таком банке может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери вклада.
https://ria.ru/20210518/banki-1732820279.html
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россия, агентство по страхованию вкладов, экономика