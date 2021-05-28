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Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам
Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам - РИА Новости, 28.05.2021
Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам
Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:18
2021-05-28T03:36
россия
агентство по страхованию вкладов
экономика
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту только 1,4 миллиона рублей.Чтобы не попасть в опасную ситуацию, Переславский советует выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в таком банке может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери вклада.
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россия, агентство по страхованию вкладов, экономика

Финансист предупредил об угрозе банковским вкладам

03:18 28.05.2021 (обновлено: 03:36 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Для сбережений, которые хранятся в банке на вкладе, существует угроза, если этот банк лишился лицензии, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента", - отмечает эксперт.
В случае, если у банка отозвали лицензию, Агентство по страхованию вкладов возместит клиенту только 1,4 миллиона рублей.
Чтобы не попасть в опасную ситуацию, Переславский советует выбирать банки из топ-20. По его словам, процентная ставка в таком банке может и не отыграть даже инфляцию, но зато будут минимизированы риски полной потери вклада.
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РоссияАгентство по страхованию вкладовЭкономика
 
 
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