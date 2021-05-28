https://ria.ru/20210528/vinnik-1734657689.html

Винник назвал себя жертвой войны политиков

Винник назвал себя жертвой войны политиков - РИА Новости, 28.05.2021

Винник назвал себя жертвой войны политиков

Россиянин Александр Винник, приговоренный во Франции к пяти годам тюрьмы, заявил, что дело против него строится лишь на домыслах американцев и сам он является... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:57

2021-05-28T18:57

2021-05-28T18:57

россия

александр винник

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, приговоренный во Франции к пяти годам тюрьмы, заявил, что дело против него строится лишь на домыслах американцев и сам он является жертвой войны политиков.Во время заключительного слова на заседании апелляционного суда в пятницу он указал, что за четыре года существования вируса-вымогателя Locky, от которого пострадали многочисленные французские компании, так и не был найден ни один из создателей вредоносной программы."Те, кто заплатил выкуп, кто не заплатил выкуп, - все жертвы. Все мы с вами жертвы этого вируса. И вы, и я, и моя жена, мои дети", - продолжил он.Он отметил, что подсчитать можно только ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем. "А мне что делать? Кто ответит моим детям, когда вернется папа?" - сказал россиянин, супруга которого скончалась от рака в ноябре прошлого года.В начале своей речи он сказал, что почти не спал этой ночью. "Меня лишило сна человеческое отношение, которое я вчера увидел в речи господина прокурора. Ко мне давно никто не обращался по-человечески. Я считаю, что это поступок настоящего мужчины, когда сторона обвинения может признать свою неправоту", - отметил он.В четверг представитель французской прокуратуры признал, что Винник не имеет никакого отношения к вредоносной программе-вымогателю Locky, поддержал отмену обвинений в этой части. Вместе с тем прокуратура попросила оставить в силе обвинения в отмывании денег в составе группировки и 5-летний срок заключения Винника, при этом снизив штраф, назначенный судом первой инстанции в декабре.В пятницу защита Винника потребовала выплатить россиянину компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов евро, отмечая, что он находится в изоляции почти четыре года, потерял жену, скончавшуюся от рака, и не имеет возможности видеть своих детей. Защита также потребовала снять с Винника последнее обвинение в отмывании денег в составе организованной группировки, считая его бездоказательным, и отменить штраф в 100 тысяч евро.Апелляционный суд огласит свое решение по этому делу 24 июня.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.

https://ria.ru/20210528/vinnik-1734581479.html

https://ria.ru/20210525/vinnik-1733825009.html

https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

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россия, александр винник, франция, сша, в мире