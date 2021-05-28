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Защита Винника потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег
Защита Винника потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег - РИА Новости, 28.05.2021
Защита Винника потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег
Защита россиянина Александра Винника в апелляционном суде Парижа потребовала выплатить ему 5 миллионов евро в качестве моральной компенсации в связи нарушением... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:27
2021-05-28T13:56
фбр
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Защита россиянина Александра Винника в апелляционном суде Парижа потребовала выплатить ему 5 миллионов евро в качестве моральной компенсации в связи нарушением права на частную жизнь."Мы говорим о том, что нарушено право Александра Винника на частную и семейную жизнь - 8 статья Европейской конвенции по правам человека. Он понёс очень большой ущерб, поскольку он даже не мог присутствовать на похоронах своей жены, которые умерла в тяжёлых условиях от рака. Он находится в изоляции, он не имеет связи со своими детьми, кроме телефонной. И это все является нарушением его частной жизни. И мы просим выплатить ему компенсацию за этот ущерб. Мы попросили сумму 5 миллионов евро", - сказал журналистам адвокат Винника Фредерик Бело.На судебном заседании он потребовал также снять с россиянина обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки и штраф в 100 тысяч евро, назначенный судом первой инстанции.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.Апелляционный суд Парижа 18 мая начал рассмотрение апелляции на приговор Винника, который в декабре прошлого года был признан виновным в отмывании денег в составе организованной группировки и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Прокуратура также опротестовала решение суда. Во время судебного процесса осенью прошлого года прокурор требовала приговорить Винника к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тысячам евро штрафа.В первые дни начавшегося на прошлой неделе апелляционного процесса защита Винника выступила с несколькими ходатайствовали. В частности, адвокаты потребовали проведения экспертизы копий доказательств, предоставленных ФБР США по этому делу.
https://ria.ru/20210525/vinnik-1733825009.html
https://ria.ru/20210520/ekstraditsiya-1733165987.html
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фбр, дело александра винника, франция, сша, александр винник, в мире

Защита Винника потребовала снять с россиянина обвинения в отмывании денег

13:27 28.05.2021 (обновлено: 13:56 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости, Людмила Орищенко. Защита россиянина Александра Винника в апелляционном суде Парижа потребовала выплатить ему 5 миллионов евро в качестве моральной компенсации в связи нарушением права на частную жизнь.
"Мы говорим о том, что нарушено право Александра Винника на частную и семейную жизнь - 8 статья Европейской конвенции по правам человека. Он понёс очень большой ущерб, поскольку он даже не мог присутствовать на похоронах своей жены, которые умерла в тяжёлых условиях от рака. Он находится в изоляции, он не имеет связи со своими детьми, кроме телефонной. И это все является нарушением его частной жизни. И мы просим выплатить ему компенсацию за этот ущерб. Мы попросили сумму 5 миллионов евро", - сказал журналистам адвокат Винника Фредерик Бело.
Вера Петровна Винник - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:31
Мать Винника заявила, что у нее нет денег на адвокатов для сына
На судебном заседании он потребовал также снять с россиянина обвинения в отмывании денег в составе организованной группировки и штраф в 100 тысяч евро, назначенный судом первой инстанции.
Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.
В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:56
России отказали в экстрадиции Винника
Апелляционный суд Парижа 18 мая начал рассмотрение апелляции на приговор Винника, который в декабре прошлого года был признан виновным в отмывании денег в составе организованной группировки и приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Прокуратура также опротестовала решение суда. Во время судебного процесса осенью прошлого года прокурор требовала приговорить Винника к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тысячам евро штрафа.
В первые дни начавшегося на прошлой неделе апелляционного процесса защита Винника выступила с несколькими ходатайствовали. В частности, адвокаты потребовали проведения экспертизы копий доказательств, предоставленных ФБР США по этому делу.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:32
Москалькова сообщила о состоянии осужденного во Франции Винника
 
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